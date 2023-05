Původ smažených zelených rajčat není to, co byste si mohli myslet

První zmínky o „smažených zelených rajčatech“, které vědci mohou najít, pocházejí ze dvou amerických židovských kuchařek vydaných v letech 1889 a 1919. V středozápadních kuchařkách ze 70. let 19. století jsou také recepty na „smažená rajčata“ – ty však zelená rajčata nespecifikují. Jak se tedy toto jídlo spojilo s jižní kuchyní? populární média.

Důvod, proč si myslíme, že pokrm je jižanský (a buďme spravedliví, důvodem je nyní On je Southern) pro „Fried Green Tomatoes“, film z roku 1991 založený na knize Fannie Flagg z roku 1987 „Fried Green Tomatoes and the Whistle Stop Cafe.“. “ Titulní kavárna ve Flaggově knize vychází ze skutečné kavárny Irondale Café v Irondale v Alabamě, která sahá až do roku 1932 a je známá svými smaženými zelenými rajčaty. Až díky širokému úspěchu filmu se však toto jídlo stalo na jihu skutečně populární. A i když Irondelle podával pokrm ve 30. letech 20. století, zjevně se objevil desítky let před tím.

Tak daleko na sever, jak jsem se dostal do Irondale… no, nejsme si jisti. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že kuchař v Irondale poskytoval recept, který vyzvedli z kuchařky nebo novinového článku ze severu. Existují důkazy, že mísa existovala na jihu před tím.