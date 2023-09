Todd Howard říká hráčům Starfield, aby upgradovali své počítače

hvězdné pole Byla oficiálně vydána na Xbox Series Fyzika brambor je opravdu skvělá. Ale někteří uživatelé počítačů Byli zklamaní– Proč se zdá, že hra na jejich PC má problémy? V rozhovoru s Technologie BloombergBethesda a hvězdné pole Ředitel Todd Howard naznačuje, že je čas na upgrade.

Diablo 4 – Postavte Bender Bear

„Zeptal jsem se našeho publika: Na co byste se zeptali Todda?“ Bloomberg řekl televizní stanice Ed Ludlow. „Velká otázka pro mnohé: „Proč jste tuto hru neoptimalizovali pro PC?“

„Ach, dokázali jsme to,“ řekl Howard během toho. CEO Microsoft Gaming Phil Spencer Smál se. „Jde to skvěle. Je to počítačová hra nové generace. Opravdu prosazujeme technologii, takže možná budete muset upgradovat svůj počítač pro tuto hru. Ale děje se v ní spousta skvělých věcí a fanoušci na to reagují skvěle.“ .“

Někteří fanoušci reagují podrážděně.

„Ach, ano, hra ‚next-gen‘, která si ani neporadí s malými interiéry, aniž by nejprve potřebovala načítací obrazovku,“ říká jeden oblíbený komentátor YouTube.

„Hra nebyla vůbec vylepšena,“ prohlásil další populární komentář na Twitteru. „Moje 4090 nedokáže v mnoha oblastech dosáhnout ani 60 snímků za sekundu [it crashes] Pokaždé s DLSS3 [frame generation] moderní.“

Přečtěte si více: hvězdné poleChybějící a kontroverzní PC funkce již byla do hry zavedena

Může být frustrující dostat se do bodu, kdy váš počítač nestíhá držet krok s nejnovějšími hrami, ale to je součást našeho snažení. Nikoho nebaví utrácet 400 dolarů za nový procesor, ale každých šest let utratíme 400 dolarů za novou konzoli.

pro PC, Bethesda doporučuje Alespoň následující: procesor AMD Ryzen 5 2600X nebo Intel Core i7-6800K, grafická karta AMD Radeon RX 5700 nebo NVIDIA GeForce 1070 Ti a 16 GB RAM. Jeho webová stránka podpory, jako je Howardova, naznačuje, že pokud běžíte O základních problémech s výkonem nebo srazit toměli byste se ujistit, že váš počítač splňuje minimální požadavky pro hru…ale mějte na paměti, že „minimum“ se nezobrazí CPU náročná hra Líbí se hvězdné pole V tom nejlepším.