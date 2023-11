Zde jsou neporazitelné skiny pro děti ve Fortnite

fortnite

Další den, další uchopení IP Fortnite a cross-marketing. Konečně jsme v polovině 2. řady Invincible, které trvalo dlouho, než se sem dostalo, a jako takové máme nyní tři její hlavní postavy Objevují se jako skiny Fortnite.

To by byla Atom Eve, Omni-Man a sám neporazitelný. Všechny tři mají brzy dorazit do obchodu s položkami a vzhledem k tomu, že Fortnite už nějakou dobu zdokonaluje skřítky ve 2D stylu, vypadají docela blízko k tomu, aby odpovídaly skřítkům v show, a určitě stojí za to si je vyzvednout. .

Nicméně je pro mě velmi zábavné, že debutují neporazitelnými skiny ve Fortnite, což není nutně „dětská hra“, ale rozhodně hra, kterou hraje spousta dětí. Vzhledy samozřejmě nejsou nijak zvlášť skandální samy o sobě jen tím, že se na ně podíváte, ale pokud vás zajímá, kdo jsou tito lidé a prohledáváte Amazon Prime, abyste to zjistili, na konci první epizody můžete nebo možná nebýt zjizvený na celý život.

Samozřejmě, že nejsem V realitě Což znamená, že tyto skiny by neměly být přítomny. Měli jsme spoustu vlastností s hodnocením R a MA existujících jako skiny ve Fortnite dlouho předtím. Připadá mi to legrační, protože pokud nevíte, co je show, objevit ji poprvé je úžasný zážitek.

Jednou ze zajímavých věcí, které Fortnite nyní dělá, je omezení používání některých kosmetických přípravků na základě věku. To platí hlavně pro kreativní režim, protože některé vzhledy a předměty lze použít pouze na mapách starších 12 let. To zahrnuje přílohy zaměřené na zbraně a některé zjevně děsivější skiny. Nevím, jestli budou tyto nepřemožitelné formy omezeny, protože na pohled nejsou děsivé, ale zdrojový materiál je zjevně velmi grafický.

Už jsem slyšel, jak někteří fanoušci říkají, že doufají, že skiny Invincible znamenají, že skiny The Boys by tu mohly být brzy. Homelander, Starlight a Black Noir jsme už viděli v Call of Duty a oba jsou Homelander A Omni-Man je letos v Mortal Kombat 1. Nevím, jestli tyto nabídky znamenají, že postavy The Boys se nějakou dobu nemohou objevit jinde, ale pokud bych se měl vsadit, pravděpodobně je někdy uvidíme ve Fortnite. Možná pro sezónu 4 The Boys příští rok.

Pokud jde o Invincible, dnes večer to bude třetí z prvních čtyř epizod 2. řady před přestávkou a další epizody se budou vysílat v roce 2024. Série neztratila ani krok s ponořením se do multivesmíru, které nenásleduje trend, ale adaptace velmi dobrého příběhu . Tyto skiny budou brzy dostupné v obchodě, zůstaňte naladěni.

