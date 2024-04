Vyplatí se AI mamografie?

Jak funguje analýza AI?

Mamograf obsahuje velké množství informací o prsní tkáni a vývodech. Některé vzory, jako jsou jasně bílé skvrny s drsnými okraji, mohou být známkou rakoviny. Ve srovnání s tím mohou jemné bílé čáry indikovat kalcifikace, které by mohly být benigní nebo mohou vyžadovat další testování. Jiné vzory může být pro člověka obtížné odlišit od normální prsní tkáně.

V některých případech mohou modely umělé inteligence „vidět to, co my nevidíme,“ řekla Dr. Katrina Dudelzon, radioložka, která se specializuje na zobrazování prsou v NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.

Když je snímek spuštěn přes software AI, software zvýrazní podezřelé oblasti, které vyžadují další pozornost radiologa. Některé modely mohou také zaznamenávat snímky, aby pomohly zaneprázdněným radiologům upřednostnit, které skeny vyšetřit jako první.

„Snadno přečtu 100 mamografů za jeden den,“ řekla Dr. Carolyn Maloneová, radioložka na oddělení prsu v John Theurer Cancer Center v Hackensack University Medical Center. „Mohu začít číst ty, o kterých AI říká, že jsou složitější.“

V jedné z největších studií mamografie využívající AI model používaný ve Švédsku zlepšil detekci rakoviny prsu… 20 procent. Ve studii zahrnující 80 000 žen program odhalil šest případů rakoviny na každých 1 000 žen, zatímco radiologové odhalili pět případů na každých 1 000 žen.