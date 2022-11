Tato série horských scén oslavuje českou přírodu

Čtyři horské útvary nad městem Rokydnice v České republice nabízejí velkolepá místa pro objevování hustě zalesněných svahů a údolí pod nimi. Stráže stojí na Strass Hill neboli Strassnik, aby jednou v poli vyhlédly na ty, kteří mají za úkol odhalit blížící se nepřátelské síly.

Rodina čtyř systémů s výhledem na hory

Čtyři nové strážní věže mají pěkné tiché shrnutí. Design Jana Macha a Jana Vondráka studio Mjölk (viz také Studio Skleněný pokoj projekt), za přispění Pavlíny Mullerové, byly stavby navrženy tak, aby reprezentovaly čtyři motivy z erbu Rokytnice, z nichž každý představuje čtyři vesnice, které se původně spojily a vytvořily město: lišku, medvěda, ovci a horníka.

Geneze projektu sahá do roku 2014, kdy studio vybudovalo několik zastávek na horských stezkách. Původně obec chtěla „klasickou rozhlednu“, ale ta se nakonec změnila na čtyři ocelové konstrukce podél cesty po hřebeni. Každá ocelová forma se skládá ze sady komponentů, které lze přepravit a sestavit na horu bez použití těžké techniky.

Hluboké ocelové kotvy, vyvrtané 8 m do skalního podloží, drží čtyři vyhlídková místa na místě. Sdílejí stejné architektonické detaily, od dubových obkladových panelů po černě lakované ocelové kliky a nerezové pletivo.

Každé nastavení vizuálně evokuje své jméno. Minor je možná nejdramatičtější, tyčící se přítomnost, která prochází chodbou. Název je nepřekvapivě odkazem na hornickou minulost regionu a symbolem obce Rokidno. The Minor s výhledem do údolí Jizery stojí jako tyčící se postava nad krajinou.

Fox se táhne přes hřeben a sedí na vrcholku útesů s nádherným výhledem na město pod sebou. Stavba, symbol obce Františkov, představuje dlouhé „tělo“ zvířete, velký ocas trčící do údolí.

Ovce jsou zasazeny hluboko v lese, jako by se „zatoulaly po slámě z hornorokydnisských luk“, a s tímto prostředím se setkáte při cestě do Horníka. Plošina postavená na čtyřech nohách a přístupná z centrálního žebříku vás zavede do stromů.

Medvěd je velmi silný, ukrytý v lese nad skalami a představuje vesnici Dolní Rokidnis. Velká stavba s pevnými, medvědovitými nohami z ní dělá skvělé místo pro pozorování místní divoké zvěře.

