Ve britské studii bylo u očkovaných osob třikrát méně pravděpodobné, že se nakazí variantou delta

Lahvičky vakcíny AstraZeneca COVID-19 jsou k vidění v budově sira Ludwiga Guttmanna 7. ledna 2021 v Londýně v Anglii. Fotografie : Leon Neal

Nový výzkum z Velké Británie zatím nejjasněji ukazuje, jak dobře jsou plně očkovaní lidé chráněni před delta variantou koronaviru. . Na základě průběžných monitorovacích údajů vědci odhadují, že vakcíny vyvinuté společnostmi Pfizer/BioNTech a Oxford University/AstraZeneca mají 50% až 60% účinnost při prevenci delta infekcí, včetně asymptomatických případů. Přestože výsledky naznačují, že vakcíny mohou stále snižovat přenos delta, odrážejí také významné snížení jejich schopnosti zabránit jakékoli infekci, Ve srovnání s jejich silou proti Předchozí kmeny virů .

Nová data jsou dodávána se svolením studie REACT-1 a Ongwen projekt z Pod vedením výzkumníků z Imperial College London sledují šíření epidemie ve Velké Británii. V rámci studie jsou dobrovolníci náhodně přijímáni z běžné populace a pravidelně přijímáni Domácí stěrové testy na virus. Toto poslední kolo testování zahrnovalo téměř 100 000 lidí v Anglii, kteří byli testováni od 24. června do 12. července tohoto roku. Do té doby se Delta stala dominantním plemenem převládajícím ve Spojeném království.

Během tohoto období se nakazilo asi 0,63% dobrovolníků, uvedli vědci Na 158- úroveň komunity se ve studii neviděla od té doby Vrcholy v říjnu a lednu. Ale ti, kteří byli plně očkovaní, měli třikrát menší pravděpodobnost pozitivního testu než neočkovaní. Na základě těchto údajů vědci z REACT-1 odhadují, že kompletní očkování s Každý z těchto dvou snímků je někde mezi 50% a 60% účinné při prevenci infekce (účinnost z jakéhokoli důvodu není rozdělena podle typu vakcíny).

Výsledky se velmi důležitým způsobem liší od ostatních studií ve Velké Británii a jinde odhadnuto Vakcína Pfizer je 88% účinná proti chorobám Delta a AstraZeneca je účinná 67%. Tyto studie sledovaly pouze případy, kdy lidé výrazně onemocněli, zatímco studie REACT-1 se pokouší vysvětlit veškeré infekce způsobené virem, včetně těch bez příznaků.

Některé nedávné výzkumy mají navrhl jsem Delta se pravděpodobně zlomí Prostřednictvím a způsobit infekci u očkovaných lidí A že očkovaní lidé mohou mít zpočátku podobnou virovou nálož jako neočkovaní, což vyvolává obavy, že mohou být stejně infekční jako neočkovaní. Tento nový výzkum ale ve skutečnosti ukázal, že očkovaní lidé měli v průměru nižší virovou zátěž, zatímco jiné studie ano. našel Očkujte lidi s infekcí rychleji a omezte tak dobu jejich přenosu.

A Dohromady je to dobré znamení, že vakcíny stále výrazně snižují pravděpodobnost, že někdo šíří virus ostatním, a to i poté, co Delta převzala vládu. Odhady prevence infekcí z Delty jsou přitom mnohem nižší než v minulosti. Pfizer a moderní mRNA Byly to zejména vakcíny nalezeno dříve Aby se zabránilo více než 90% všech infekcí, infikovaní lidé mají mnohem nižší virovou zátěž. Takže zatímco tyto vakcíny silně odolávají nejhorším účinkům Delty, nejlepší- Scénář očkovaných lidí, kteří jsou před virem téměř zcela chráněni, již není reálný.

Tyto výsledky potvrzují naše předchozí údaje, které ukazují, že obě dávky vakcíny poskytují dobrou ochranu před infekcí. Paul Elliott, ředitel programu REACT na Imperial College of Public Health, uvedl ve svém prohlášení prohlášení z vysoké školy.

Ačkoli Spojené království sestupuje z dosahu jiný, Vrchol epidemie je poháněn deltou a Spojené státy jsou v současné době uprostřed jedné . státy jako Florida nyní svědkem Jejich nejvyšší úroveň hospitalizací souvisí s epidemií, zatímco většina států hlásí denní nárůst případů. Slušná, ale ne velká míra očkování v zemi by zabránila mnoha, ale ne všem možným škodám, které by Delta mohla způsobit.