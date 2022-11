Díky využití Pokémon Scarlet and Violet je snadné chytit lesklého Pokémona

Nikdy jsem neměl trpělivost hledat lesklé Pokémony, ale teď už naštěstí nemusím.

Shiny Pokémon jsou extrémně vzácné verze Pokémonů, které se objevují v různých barvách. Obecně platí, že vaše vyhlídky Střet se s lesklým Pokémonem Asi 1 z 4096. Ale teď fanoušci objevili Šarlatový pokémon A fialový Exploit, díky kterému je neuvěřitelně snadné chytit za méně než hodinu a nevyžaduje žádné speciální předměty.

Sledoval jsem a Tutoriál vytvořil YouTuber PhillyBeatzU Po uplynutí této doby bude tato otázka uzavřena.

Podle pokynů PhillyBeatzU jsem nejprve šel do Pokémon Outbreak, což je událost, kdy se skupina stejných Pokémonů objeví v oblasti. (Naleznete jej tak, že otevřete mapu a vyhledáte Pokémona, který se na mapě objeví se zářící červenou ikonou za ním.)

Jakmile se dostanete do ohniska, budete muset bojovat s alespoň 60 Pokémony. Můžete to však udělat s normálními bitvami Pojďme mnohem rychleji, takže doporučuji poslat svého nejsilnějšího Pokémona a zbavit se desítek Pokémonů pomocí automatických bitev. Jakmile porazíte více než 60, zvýší se vaše míra třpytivosti až na 1 ku 1365, podle Skvělý lovec v matematice.

Dále najděte místo uvnitř ohniska pro Připravte si piknik, pak to zabalte. Pokaždé, když si sbalíte piknik, proběhněte kolem ohniska a zkontrolujte, zda nebliká; Pokud žádný nevidíte, opakujte. V podstatě resetujete spawny desítek Pokémonů najednou a aktualizujete své šance na získání jednoho po druhém. Pokud tento proces opakujete dostatečně často (příprava pikniku, jeho zabalení a pak se rozhlížíte), s největší pravděpodobností najdete lesklého Pokémona.

Na silnici jsou nějaké potenciální hrboly. karmín A fialový Nehraje zvláštní píseň, když narazíte na nablýskané lidi v otevřeném světě, takže je těžké je odhalit. Navíc je mnoho Pokémonů opravdu malých a jejich lesklá podoba může vypadat relativně podobně jako ta původní. (To je případ Pokémonů, jako jsou Buizel a Gastly.) Navíc, pokud k propuknutí dojde na místě, kde nemáte místo k táboření, jako je strmé horské úbočí, můžete mít smůlu.

Přesto hloupě snadné. Od začátku do konce to trvalo méně než 30 minut. Neměl jsem jasnou magii a já Nepoužil sendvič Abych vůbec zvýšil své ceny. Nebyl jsem připravený. Všechno, co jsem udělal, bylo jít do ohniska Larvesty, narazit na 60, pak obnovit chod a čtyřikrát ho odšroubovat, než jsem našel lesklou procházku. Asi už takové štěstí mít nebudu, ale tohle je dobré potvrzení, že tato technologie funguje. Dokonce i 10 opakování procházky může projít téměř 100 Pokémony, takže v tom pokračujte!