Sony: Rozvoj kreativního talentu není tak jednoduchý jako utrácení peněz za něj

Šéf PlayStation Jim Ryan hovořil trochu více o přístupu Sony k nové generaci konzoly a o tom, co dělá odlišně s PlayStation 5 ve srovnání s PS4. mluvit s Axios, zaznamenal kvalitu první sestavy týmu koordinace, která zaznamenala tituly jako Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesA zadní, A Ratchet a Clank: Rift Apart Každé spuštění během prvního roku systému.

„Rozvoj kreativního talentu není tak jednoduchý jako utrácení peněz za něj,“ vysvětlil. „Měli byste jim také dát svobodu být kreativní, riskovat a přicházet s novými nápady.“ Ryan se zmínil o hitu otevřeného světa Sucker Punch Duch Tsushima, což pro studio Seattle znamenalo drastickou změnu směru. “Chceme [first-party developers] Chcete-li používat naše zařízení jako kreativní desku. “

Otevřený generální ředitel připustil, že zatímco generace PS4 byla pro PlayStation Studios vynikající, vydavateli trvalo několik let, než pokročila. Tentokrát však narazila na zem od prvního dne. Pokud jsou hry jako Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart příkladem [developers] Lze toho dosáhnout za prvních šest měsíců PS5, jen si představte, co uvidíme ve druhém nebo třetím roce. “