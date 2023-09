Rangers letní dohánění | New York Rangers

Filip Chytil

Po skončení sezóny Rangers se Chytil vrátil do rodné České republiky na léto plné soutěžních aktivit, přátel, rodiny a tréninků, takže byl osvěžený po „dobré přestávce… [his] hlava.“

Po cestě do Řecka se svou přítelkyní se Chytil vrátil do Česka, kde řekl, že rád „tráví čas s lidmi, kteří jsou mi nejbližší v mé kultuře“. Když si dal 24letý záložník pauzu od tréninků na ledě, nasměroval svou divokou soutěžní povahu do různých sportů, které hrál proti svým přátelům doma.

„Všechny věci, ve kterých můžu soutěžit, to je to, co miluji,“ řekl Chytil. „Hráli jsme hodně tenis, stolní tenis, plavali jsme. Hodně jsem sportoval. Začal jsem doma hrát šipky. Zdokonaloval jsem se ve všech těch věcech, které během sezony moc nestíhám.“ jako hodně vodních sportů a pak tvrdá práce v Gymu.

Na set CANAL+ Sport CZ/SK měl možnost zajít i Chytil, zarytý fanoušek Manchesteru United.

„Díval jsem se na fotbal a hrál jsem fotbal,“ řekl Chytil. „Měl jsem štěstí, že mě pozvali do studia v Čechách. To byla skvělá zkušenost, bylo to fakt super.“