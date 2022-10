10 mrtvých při výbuchu čerpací stanice v Irsku: NPR

Přepínač titulků Brian Lawless/AFP Brian Lawless/AFP

LONDÝN (Reuters) – Počet obětí výbuchu čerpací stanice, který zdevastoval malou vesnici na severozápadě Irska, vzrostl v sobotu na 10 a záchranáři, kteří prohledávali hromady sutin, uvedli, že neočekávají, že najdou další těla.

Irská policie uvedla, že po pátečním výbuchu v Creslogu v hrabství Donegal nebyl nikdo pohřešován. Policie vyšetřuje příčinu exploze a policejní superintendant David Kelly řekl, že důkazy „ukazují na tragickou nehodu“.

Irská policie Anne Garda Syoshana uvedla, že výbuch, ke kterému došlo odpoledne, zabil čtyři muže, tři ženy, dva teenagery a dívku ve věku základní školy. Osm lidí bylo hospitalizováno – jeden v kritickém stavu – poté, co výbuch zničil čerpací stanici Applegreen v komunitě asi 400 lidí poblíž členitého pobřeží Atlantského oceánu v Irsku.

Záchranní zdravotníci z Irska a sousedního Severního Irska se zapojili do akce, kterou policie v sobotu popsala jako „pátrání a zotavení“. Čichací psi pročesávali suť a mechanický bagr v sobotu z místa zvedal hromady suti.

Výbuch zničil budovu čerpací stanice, v níž byl hlavní obchod a obecní pošta, poškodil přilehlý bytový dům a rozbil okna v okolních chatrčích.

„Ve vzdálenosti více než sto yardů od místa byly odhozeny bloky,“ řekl místní lékař Paul Stewart irské televizi RTE. „Celá fasáda budovy se zřítila… zřítil se strop prvního patra obchodu. Je zázrak, že mohou někoho dostat ven.“

Irský premiér Michael Martin řekl, že to byl jeden z „nejtemnějších dnů pro Donegal a celou zemi“.

„Lidé na celém tomto ostrově budou ohromeni stejným pocitem šoku a naprosté devastace jako lidé z Chrislow při této tragické ztrátě života,“ řekl Martin.

Ministr zemědělství Charlie McConnalog, který zastupuje Donegal v irském parlamentu, uvedl, že čerpací stanice je dobře známá po celé zemi díky své prominentní poloze na hlavní silnici N56 v oblasti a také proto, že je „srdcem“ místní komunity.

„Lidé jsou šokováni a zdrogovaní,“ řekl irské televizi RTE. „Lidé se scházeli a všichni se zajímali o rodiny těch, kteří ztratili své blízké, a o to, jak by je mohli podpořit.“

Další místní zákonodárce Pierce Doherty uvedl, že lidé v komunitě byli šokováni.

„(Je to) něco, o čem si nikdo nikdy nemyslel, že by se mohlo stát v malé vesnici, jako je tato, kde se všichni znají,“ řekl. „Ve čtvrt na čtyři byly děti ze školy, lidé byli na cestě vybrat si sociální dávky. Aby se taková noční můra stala, bude to chvíli trvat.“