Čínský vůdce Si Ťin-pching uspořádá v Pekingu třetí fórum pro mezinárodní spolupráci Pásma a stezky, na kterém předvede své podpisové závazky v oblasti zahraniční politiky, když vstupuje do své druhé dekády. Zatímco čínské půjčování infrastruktury pod hlavičkou iniciativy Belt and Road (BRI) proběhlo výrazně klesla V posledních letech, kdy se mnoho projektů iniciativy Pás a stezka potýkalo s vážnými problémy, byly předpovědi zániku iniciativy Pás a stezka mylné. Místo toho bude Iniciativa Pásu a stezky pokračovat alespoň tak dlouho, dokud bude Si Ťin-pching existovat. popsaný Tento týden je ve státem řízených médiích jako „hlavní architekt“ iniciativy u moci. Toto setkání v Pekingu poskytuje užitečné vodítka o tom, jak se bude Iniciativa Pásu a stezky vyvíjet v nadcházejících letech.

Iniciativa Pás a stezka – kdo je zapojen?

Podle Číny poprvé bílé papíry Pokud jde o iniciativu Pás a stezka, která byla zveřejněna tento týden před Fórem Pásu a stezky, Peking podepsal „více než 200 dohod o spolupráci v rámci iniciativy Pás a stezka s více než 150 zeměmi a 30 mezinárodními organizacemi na pěti kontinentech“. Je však důležité, že ne každá země, která podepsala memorandum o porozumění BRI, hostí projekty BRI. Vstup do BRI navíc nezaručuje, že kterákoli země získá zvýhodněné zacházení ze strany čínských bank ve srovnání s jejími sousedy mimo BRI, jak ukázala zkušenost Itálie. Tato ujednání jsou zároveň důležitá, protože propůjčují iniciativě Pás a stezka důvěryhodnost a Peking ji propaguje jako schvalovací razítko.

Přítomnost na vysoké úrovni na Fóru Pásu a stezky rovněž vysílá důležitý signál podpory, kterou Čína využívá k dalšímu rozvoji iniciativy Pás a stezka. V roce 2017 cestovali lídři z 29 zemí do Pekingu, aby se zúčastnili prvního Fóra Pásu a stezky, a počet vzrostl na 37 druhého Fóra Pásu a stezky v roce 2019. Tento týden se však zúčastnilo pouze 23 hlav států a vlád. Fórum třetího pásu a stezky. To je dobrý ukazatel slábnoucího nadšení pro iniciativu Pás a stezka, kdy se velké projekty dostávají do problémů, země se stávají méně schopné přijímat další dluhy a ochota Číny půjčovat se snižuje.