Kevin Durant získává ocenění MVP z olympijského basketbalového turnaje mužů v Tokiu – olympijského basketbalového turnaje mužů v Tokiu 2020

TOKIO (Japonsko) – Spojené státy se vzpamatovaly z porážky Francie s prvním dnem a získaly čtvrtou zlatou medaili za sebou. Kevin Durant byl hlavním důvodem, proč byl jmenován MVP v olympijském basketbalovém turnaji mužů v Tokiu 2020 a získal svou odměnu.

Dvaatřicetiletý útočník zahájil akci dvěma 10bodovými hrami, ale poté Easy Money Sniper přeřadil po zbytek olympiády. Durant zaznamenal 23 bodů v 8 z 11 střel, s 8 doskoky a 6 asistencemi proti České republice v posledním zápase skupinové fáze, aby vedl tým v pozici, kterou je třeba vyhrát.

Ujal se vedení ve vyřazovací fázi soutěže. Proti Španělsku ve čtvrtfinále hvězda získala 29 bodů za 31 minut práce, smazala dvouciferné manko a rezervovala si další cestu do semifinále.

Austrálie v tom vzrostla o 15 procent, dokud Durant nebral věci do svých rukou. D.K. nasbíralo 23 bodů a 9 doskoků, se 2 asistencemi, 2 krádežemi a přihrávkou, což je dost na pohodlnou výhru 97: 78 poté, co USA na konci prvního poločasu klesly o 41: 26.

Ve finále dala Francie Spojeným státům vše, co měla, ale zastavit hvězdu Brooklyn Nets nebylo možné. Do konce prvního poločasu zaznamenal Durant 21 bodů a dokončil hru s 29 body, včetně trestných hodů, které byly vítězné, což vedlo ke skóre 87: 82 a na hodinách hry zbývalo osm sekund.

“Kevin Durant je úžasný. Postavil jsem ho velkého, je schopen řídit. Nasadil jsem na něj malého kluka a on je schopen ho zastřelit. Všichni moji spoluhráči udělali maximum, ale je to opravdu těžké,” řekl poté francouzský brankář Nando de Colo. finále.

MVP má nyní za poslední tři olympijská finále celkem 89 bodů. Stále drží rekord ve většině bodů v jednom finálovém zápase s 30, což je rekord, který vytvořil v letech 2012 a 2016, čímž se vyrovnal 30bodovému rekordu krajana Adriana Dantleye původně stanoveného v roce 1976.

Trojnásobný vítěz zlaté medaile Durant neměl náladu na srovnávání.

“Nesnáším srovnávání věcí, protože všechno má svůj vlastní okamžik. Ale je to jedna z těch speciálních cest, které je těžké popsat. Každý z nás dělá tuto práci každý den. Od trenérů, přes trenéry, až po hráče. Všichni jsme přišli s tímto cílem.” Dokončit tuto věc, pojďme vybudovat rodinu, vybudovat tento tým a rozvíjet ho každý den. Každá hra, kterou jsme stále rozrůstali. Právě ta cesta byla tak důležitá.

„Dokončíte práci a získáte zlatou medaili a trofej, ale když projdete touto cestou, je úžasné být součástí něčeho tak zvláštního,“ dodal Durant. „S těmi kluky jsem spojen na celý život a jsem rád, že jsme se k této věci zavázali tak brzy, že jsme s ní zůstali a skončili.“

Durant je již vedoucím střelcem mužské divize USA v olympijské historii. Za tři roky mu bude 35 let, takže ho nevylučujte z olympijských her v Paříži 2024, zejména proto, že ví, jaké to je hrát za Spojené státy.

„V tomto týmu obvykle najdeme ty nejlepší hráče. Vybudovat kamarádství s nejtalentovanějšími hráči na světě, bojovat za svou zemi – je to tak zvláštní, že se scházíme pro společnou věc, protože jsme spolu navzájem bojovali. rok, “řekl Durant. “Bojujeme tak tvrdě, abychom získali zlatý ingot v NBA, ale abychom se nad to pozvedli a stali se spoluhráči a bratry na celý život proti zbytku světa, je to obrovská, obrovská věc. Jsem vždy vděčný, že mi to bylo dáno.” příležitost. Je to právě to bratrství, které já a já vytváříme. Jsem hrdý na to, že jsem toho součástí. To mi přináší tolik radosti. “

Durant dokončil hry s průměrem 20,7 bodů, 5,3 doskoků a 3,7 asistencí na zápas, aby se dostal na vrchol All-Star Five Tokia 2020.

