Loď uvízla v nebezpečí Suezského průplavu a několik dní blokovala hlavní obchodní cestu

Suezský kanál balancuje kvůli obří lodi, která dusí hlavní obchod, ropnou cestu

(Bloomberg) – Obří kontejnerová loď mohla uvíznout v Suezském průplavu celé dny a uzavřít tak jednu z nejrušnějších námořních obchodních cest na světě, která je nezbytná pro přepravu všeho od ropy po plyn a spotřební zboží. Kanál mohl být několik dní uzavřen, což by vedlo ke zvýšení cen ropy a LNG, a nákladní loď Ever Given, která je vyšší než Eiffelova věž, najela na mělčinu v jižní části kanálu v Egyptě, což způsobilo zablokování desítek lodí zatímco se o to snažíte. Tranzit mezi Rudým mořem a Středozemním mořem, podle lodních makléřů a mapových údajů shromážděných agenturou Bloomberg, podle agentury Gulf, která poskytuje služby včetně tranzitu Suez, dosud nedosáhl žádného pokroku při plavení lodí a čištění kanálu. poštou. . Fotografie zveřejněné Suezským průplavem ukázaly, že trup lodi byl pevně uvězněn v bance. Zaznamenali také snahy Baraka 1, jednoho z osmi vlakových člunů nasadených doposud při záchranné akci, pokusit se loď volně odtáhnout. Do provozu byla uvedena společnost Ever Given – kolem 224 000 tun – a malá velikost remorkérů. Orgány kanálu doposud práci bránily, podle dvou lidí obeznámených se situací, kteří požadovali anonymitu za účelem projednání soukromých údajů. Majitelé lodí jednají se společností SMIT Salvage BV, která má větší lokomotivy, o pomoci, což naznačuje, že čištění kanálu může trvat několik dní, uvedla jedna osoba. Vzhledem k tomu, že rychlost větru dosáhla 40 uzlů, což podle orgánu kanálu vedlo k „ztrátě schopnosti řídit loď“. Generální úřad pro civilní letectví uvedl, že příčinou nehody byl „výpadek proudu“, aniž by uvedl další podrobnosti. Loď se otočila „mimo kurs kvůli podezření na silný vítr“. Odpovězte e-mailem na dotazy. Japonská společnost Choi Kisen Kaisha Ltd., která je uvedena na seznamu majitelů lodi, to odmítla komentovat. “Záchrana probíhá pomocí remorkéru a doufáme, že loď bude brzy propuštěna, ale může trvat několik dní.” Vedoucí výzkumu ve společnosti Banchero Costa Shipbroker & Co blokáda způsobila v této oblasti velkou krizi. Laith Wakalat, jeden z největších poskytovatelů tranzitních služeb Suezského průplavu, v oznámení pro klienty uvedl, že asi 42 lodí v severojižním konvoji nebo plujících přes severní kanál nyní čeká na opětovné vyplutí Evergivenem. Společnost uvedla, že pošle buldozer, aby pomohla vysvobodit loď, a také bylo poškozeno asi 64 lodí směřujících na jih. GAC uvedla, že v přístavu čeká 15 poškozených plavidel, ropa Brent vzrostla v Londýně do 9.36 hodin o 2,9% na 62,52 USD za barel, v úterý ořezala těžké ztráty, a Evergiven cestoval z Číny do Rotterdamu. Podle vedoucího lodi Bernarda Schulte Ship Management je posádka bezpečná a odpovědná a nebyly hlášeny žádné zprávy o zraněních nebo znečištění a loď přepravuje náklad do logistické společnosti Orient Overseas Container Line Ltd. Mluvčí OOCL. Evergiven je dlouhý 400 metrů a byl postaven v Japonsku asi před třemi lety. Námořní společnosti se obrátily na mega lodě, aby pomohly zlepšit úspory z rozsahu, zatímco některé hlavní silnice – včetně Suezského průplavu – byly v průběhu let rozšířeny a prohloubeny, aby se jim přizpůsobily. Canal Authority uvedl, že navigace je možná podél starého kanálu. Loď ale uvízla v bodě, který nelze překročit, takže starý kanál jí nemůže pomoci. 193 km (120 mil) Suezského kanálu, který byl otevřen v roce 1869, patří mezi nejvíce obchodované vodní cesty na světě. Používají ho tankery, které přepravují ropu ze Středního východu do Evropy a Severní Ameriky. Kanálem prochází asi 12% světového obchodu a 8% LNG, stejně jako každý den asi milion barelů ropy a kanál byl místem náhodného uzemnění, které zastavilo přepravu. Remorkéry demontovaly OOCL Japonsko po několika hodinách v říjnu 2017. V jednom z nejzávažnějších zpoždění byl kanál uzavřen na tři dny v roce 2004 poté, co se usadil ropný tanker Tropic Brilliance. Je třeba přesměrovat. Leschensky z Bancheiro uvedl, že obchvat Suezského průplavu cestou kolem mysu Dobré naděje by mohl přidat další dva týdny na cestu z Asie do Evropy, což by vedlo ke značným dodatečným nákladům a narušení jízdních řádů. 19. epidemie začala narušovat globální obchod v roce 2020. Jak země uzavíraly hranice, aby se pokusily udržet virus pod kontrolou, vývoz z Číny prudce vzrostl, což mělo za následek nedostatek kontejnerů a vyšší ceny moře. Pandemie také prohloubila zneužívání pracovníků v tomto odvětví. Tisíce námořníků komentovaly lodě po vypršení platnosti jejich smluv a překročily celosvětově uznávané požadavky na bezpečnostní normy. Další články, jako je tento, najdete na adrese Bloomberg.com. S nejdůvěryhodnějším zdrojem obchodních zpráv. © 2021 Bloomberg LP