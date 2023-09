Před objevením dinosaurů se po Zemi proháněla permská monstra

Zuby, drápy, obrovské siluety: to je to, co mnozí z nás vidí, když si představíme prehistorickou planetu. Před objevením dinosaurů však takto žila celá řada zvířat, která je viděla ovládnout Zemi, dokud Chicxulub nezničil párty.

Stejná dinosauří horečka, která vedla některé lidi k přesvědčení, že někteří stále žili v Kongu, také vedla většinu z nás k tomu, že jsme úplně zapomněli, že v paleontologii existuje celá řada druhů, které… Bylo to předtím, než dinosauři chodili po ZemiKterý začal asi před 200 miliony let. Permská zvířata žila před 299 až 251 miliony let a patřila mezi první vegetariánské a masožravé obry, kteří kdy vstoupili na planetu.

Bohužel i oni budou svědky strašlivého zániku, protože hromadné vymírání – pravděpodobně důsledek změny klimatu – vyhladí asi 90 % života na Zemi. Je známý jako permské vymírání a některými je považován za nejhorší den na Zemi, což něco říká, protože se tam děly nějaké špatné věci.

Permian měl pozoruhodnou biologickou rozmanitost, včetně zvířat, která mohou vypadat a znít jako dinosauři, ale ve skutečnosti to nebyli dinosauři. Napadá mě zde Dimetrodon (obrázek nahoře), velký nesavčí kmen stromu zvířete nesoucího na zádech obří plachtu. Byla to synapsida, skupina zvířat z permu a triasu, která postupem času začala vykazovat stále více savčích znaků a nakonec dala vzniknout jejich prvním předkům.

Cotylorhynchus byl obrovský, odhadnutý Dosahuje délky 4,5 metru (14,8 stop) a váží asi 330 kilogramů (728 lb). Obrazový kredit: Kostiantyn Ivanyshen/Shutterstock.com

Jednoduše se nemůžeme dotknout synapsí, aniž bychom se na ně podívali kotylorhynchus, Zvíře je nejlépe popsat jako krokodýl hrachorohlavý s asi sedmi bradami více, než byste čekali. Měl soudkovité tělo a širokou, tlustou lebku a byl důležitou součástí ekosystému jako jeden z nejstarších velkých býložravců.

Jsou poněkud podobní plazům, protože jsou poněkud podobní plazům, protože se vyvinuli jako jedna ze dvou hlavních skupin obratlovců, kteří se vyvinuli z bazálních amniotů. Druhou skupinou jsou sauropsidi, kteří se dělí na plazy a ptáky.

Edaphosaurus žil na území dnešní Severní Ameriky a Evropy. Obrazový kredit: Elenarts/Shutterstock.com

Pokud máte rádi prkna s plachtami, Edaphosaurus je další permské monstrum, které vás bude zajímat Edavosaurus. Dorůstá délky až 3,5 metru (11,5 stop) a má malou hlavu vybavenou velkými kolíčkovitými zuby, takže je ideální pro drcení rostlin.

Scotosaurus vypadá děsivě, ale trochu to připomínalo permskou odpověď krávě. Obrazový kredit: Esteban de Armas/Shutterstock.com

Scottosaurus Byl to další býložravec v permu. „Ale všechna tato zvířata mají ve jménu slovo ‚Saurus‘!“ Slyším tě plakat: „Neznamená to dinosaurus?“ Právě ne. Saurus znamená ještěrka, což je důvod, proč se používá u mnoha ještěrovitých dinosaurů (Dinosaurus Tedy například strašná ještěrka).

V kvartálech Scottosaurus Díky tomu vypadá jako děsivý nepřítel, pokrytý pancéřovými pláty s podsaditou postavou a zastrašujícím rámem, který je vysoký asi 3 metry (9,8 stop). Tento velký anapsidský plaz je však velikostí a životním stylem srovnatelný s krávou, která se toulá na dlouhé vzdálenosti při hledání čerstvého listí.

Inostrancevia byla velký therapsidní masožravec a je znám pouze ze dvou kompletních exemplářů. Obrazový kredit: Esteban de Armas/Shutterstock.com

Permian měl predátory, z nichž někteří byli působivější Inostrancia – Jeden z největších a nejděsivějších ve skupině známé jako gorgonopsidi. Jednalo se o hlavní skupinu synapsidů, byli to masožraví predátoři s velkými ostrými tesáky, díky nimž vypadali téměř jako šavlozubé kočky (ačkoli se vyvinou až o několik set milionů let později). Předpokládá se, že jej použili podobným způsobem, když kořist zajali a roztrhali.

Inostrancia Patřil k největším, měl přes 3 metry (9,8 stop) na délku se silnými končetinami, dlouhým, svalnatým ocasem a mohutným tělem. Jako vrcholový predátor v Permu by lovil rané plazy a synapsidy, ale jeho vznešená poloha nestačila k tomu, aby ho zachránila před vyhynutím v Permu, které připravilo půdu pro boom biodiverzity v triasu – v době známé také jako trias. Vzestup dinosaurů.

Často uvažujeme o vyhynutí jako o konci něčeho, ale pokud jde o širší obrázek, vymírání je důležitou součástí života. Bez výklenků, které bychom zaplnili, by nemohl vzniknout nový život a druhy, a nebýt výbušných událostí, které zničily permská monstra, možná bychom neměli triasové obry.

A bez asteroidu, který vyhubil dinosaury? No, možná jsme neměli internet.