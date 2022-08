Astronom si myslí, že vesmírná technologie může být v oceánu. Mnozí myšlenku odmítají: NPR

Přepínač titulků

Před osmi lety meteorit, o kterém se věřilo, že je dlouhý dvě stopy, vstoupil do zemské atmosféry rychlostí více než 100 000 mil za hodinu, než explodoval na malé, horké úlomky a spadl do jižního Tichého oceánu.

Někteří vědci se domnívají, že pochází z jiného hvězdného systému, což z něj činí první mezihvězdný objekt známý o své velikosti, který dopadl na Zemi.

Nyní profesor Avi Loeb z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics plánuje expedici s cílem získat kousky meteoritu ze dna oceánu. Analýzou trosek doufá, že se mu podaří určit původ objektu – dokonce jde tak daleko, že vytvoří neobvyklý návrh, že by se mohlo jednat o technologický objekt vytvořený mimozemšťany.

Astronomové jsou však k jeho tvrzením opatrní a uvádějí nedostatek údajů o objektu a nedostatečné důkazy, které by podpořily jeho odvážné odhady o mimozemském životě.

Objekt, který Loeb hledá, nazvaný CNEOS 2014-01-08, byl objeven v roce 2014 sítí satelitů používaných k monitorování oblohy kvůli potenciálně nebezpečným asteroidům. Na základě dat zveřejněných NASA, Loebem a Amirem Sirajem, tehdejším vysokoškolským studentem Harvardu, který studoval astrofyziku, nejprve navrhl, že objekt pochází z oblasti mimo naši sluneční soustavu v roce 2019.

„Pohyboval se velmi rychle, asi 40 kilometrů za sekundu, když explodoval v nižší atmosféře,“ řekl Loeb. „A z toho můžeme usoudit, že se pohyboval příliš rychle na to, aby byl spojen se Sluncem.“

Loeb a Siraj předložili článek o svém případu do recenzovaného časopisu Astronomy Journal. Dokument byl zamítnut, protože jejich údaje byly neúplné. Některá data se spoléhala na pozorování ze skrytých systémů detekce střel, takže Loeb a Sirajovy odhady rychlosti objektu pro recenzenty nebylo možné ověřit.

Ale v dubnu se objevila zpráva zveřejněná americkým vesmírným velitelstvím, která potvrdila, že objekt pochází z jiného hvězdného systému.

Nyní Loeb zahajuje expedici v hodnotě 1,5 milionu dolarů, aby získala kousky meteoritu ze dna oceánu. Na základě údajů z ministerstva obrany Loeb zaměřil svůj výzkum na oblast o rozloze asi 40 čtverečních mil.

„Je to jako sekat trávník,“ řekl Loeb. „Plánujeme použít saně s magnetem, který odstraní velmi tenkou vrstvu z horní části slizu.“

Říká, že testování složení jeho těla může určit, zda se podobá těm v naší sluneční soustavě.

„Je také možnost, že je vyroben ze slitiny, kterou příroda nedrží pohromadě, a to by znamenalo, že předmět je technologický,“ řekl Loeb. „Pokud se ptáte, jaké je moje přání, jestli to bylo skutečně syntetického původu a přežily tam nějaké součásti předmětu a jestli na něm byla nějaká tlačítka, rád bych to zmáčknul.“

Ostatní astronomové jsou velmi skeptičtí

Mnoho astronomů odmítá myšlenku, že objekt je technický, s tím, že existují mnohem jednodušší a mnohem pravděpodobnější přirozená vysvětlení. A někteří váhají, zda dospět k závěru, že meteorit pochází z oblastí mimo naši sluneční soustavu.

Největším problémem jsou samotná data. Pozorovat malé, rychlé objekty v atmosféře je již obtížné.

„Pokud jste satelit a díváte se na meteor… můžete se pohybovat zleva doprava, ale je těžké říct, zda se k vám blíží, nebo se od vás vzdaluje,“ řekl Steve Desch. profesor astrofyziky na Arizonské státní univerzitě. To by podle něj učinilo odhady rychlosti objektu náchylné k chybám, což by znesnadnilo potvrzení, zda je mezihvězdný.

Desch řekl, že data byla také „vyčištěna“. Protože některá data pocházejí ze sítě, která zahrnuje tajné vojenské satelity, jsou dostupná data zbavena informací, které by mohly odhalit obranné schopnosti USA, jako jsou chybové úsečky označující přesnost měření.

Přepínač titulků Hraběnka Jamal / Getty Images Hraběnka Jamal / Getty Images

Astronom Robert Wyrick studuje NEO objevené dalekohledem Pan-STARRS a řekl, že zpráva vesmírného velitelství nestačí k vyvození pevných závěrů o původu objektu.

„Měl bych to brát s rezervou,“ řekl. „Chápu, proč nezveřejnili více informací, ale myslím, že by to bylo nutné… abychom dospěli k závěru, že se jedná o mezihvězdný objekt.“

„Myslím, že existuje důvod, proč by to mohlo mít svůj mezihvězdný původ,“ řekl Meenakshi Wadua, planetární vědec z Arizona State University. „[But I would] Přidejte upozornění, že v recenzované literatuře o tom zatím není žádná práce. …věda nebyla ve skutečnosti prozkoumána do té míry, do jaké bych si přál, aby byla prozkoumána.“

Konečně Loebovi kritici poukazují na potíže s expedicí samotnou.

řekl Ethan Siegel, astrofyzik a vědecké centrum, který promluvil nahlas Kritizovat Loebova předchozí tvrzení o mimozemšťanech.

Siegel a Desch se shodují, že existuje mnoho proměnných – například atmosférické větry a oceánské proudy – aby bylo možné s jistotou lokalizovat hledání. Desch řekl, že výzkumný tým bude hledat „pouze gramy materiálu“ poté, co „léta cirkuloval na dně oceánu“.

„Pokud chcete investovat do pronájmu ponorky a jít dolů na dno oceánu… honit divokou husu, můžete to udělat,“ řekl Siegel. „Pokud chcete vzít všechny své peníze a hodit je doprostřed oceánu, můžete to udělat taky.“

Neodstrašující lubrikant. Expedice je pro něj příležitostí zapsat se do historie. Pokud Loeb najde kusy meteoritu a je mezihvězdného původu, může to být poprvé, kdy lidé položili ruce na mezihvězdný objekt jeho velikosti.

V reakci na své kritiky Loeb popisuje svou práci jako „mezihvězdnou archeologii“.

„Můj názor je, že pokud jeskynní člověk najde mobilní telefon, obyvatel jeskyně bude tvrdit, že mobilní telefon je kámen, jaký jsme nikdy předtím neviděli,“ řekl.

„A jediný způsob, jak to zjistit, je stisknout pár tlačítek na tom mobilu a uvědomit si, že to nahrává váš hlas, nahrává to váš obrázek. Pak se ukáže, že to není kámen.“