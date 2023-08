Klasickou českou hru „RUR“ zpracuje do nového filmu režisér „Dark City“ Alex Proyas

Nová adaptace klasické české hry RUR Nachází se v dílech slavného režiséra Alexe Proyase (Temné město, Vrána, znalost). V současné době probíhá casting v Austrálii RURcož bude nezávislá produkce, která dodržuje dohody o vzdání se práva SAG-AFTRA a je schopna natáčet i přes pokračující stávku herců, napsal režisér na sociálních sítích.

Původně napsal český spisovatel Karel Šapek, RUR nebo Rossum Global Robots Známý je především tím, že světu představil slovo „robot“. Slovo, odvozené od českého výrazu robota, tedy práce, vymyslel jako první Čapkův bratr Josef, sám slavný malíř, a brzy se dostalo do světového slovníku. RUR Premiéru měl v tehdejším Československu na počátku 20. let.

Čapek se odehrává v továrně, která vyrábí syntetické organické materiály pro použití při vytváření robotů, a je obsazen samotnými roboty. Zpočátku, šťastní, že mohou sloužit lidstvu, se roboti vzbouří s ničivými následky.

Zatímco každý na světě zná slovo „robot“, jen málokdo četl původní Chapkovu hru nebo sledoval její představení. RUR Od 20. let 20. století se promítal jen zřídka a nebyl oficiálně natočen do celovečerního filmu. Zatím.

Proyas, jehož předchozí film byl v roce 2016 egyptských bohůbude režírovat RUR Ze scénáře upraveného podle Chapkovy hry. Jeho verze je muzikál zahrnující mladou ženu jménem Helena Glory, která navštíví Rossumovu továrnu na ostrově a pomáhá robotům v jejich revoluci.

Psaní na sociálních sítích, Proyas popsal film jako:Zpívání v dešti setkat Rocky Horror„. Uvolněte Obrázek hlavní postavy vytvořený AI Na asistenci při castingu a hledá umělce, který umí hrát, zpívat a tančit.

Australský herec Lindsay Faris (Ash vs Evil Dead), který bude hrát generálního manažera Rossum’s Universal Robots Harryho Domana a je jediným potvrzeným členem obsazení. RUR jít na rande.

RUR Půjde o zcela virtuální produkci, kde herci nebudou vystupovat před zelenými plátny, ale spíše na virtuálním pozadí zobrazeném na nejmodernějších plátnech v Heretic Foundation Studio v Alexandrii v Austrálii. John Curran Cesta milosrdenstvíHrají Toby Jones, Luke Bracey a Vydání v Austrálii tento týdenByl to první film natočený tímto způsobem produkční společností Proyas‘ Mystery Clock Cinema.

„Maluji celý věcmi, na kterých pracuji, což dělají všichni filmaři, kde můžete zaparkovat auto [projects] A po pár letech si s tím pohrát.“ řekl australskému magazínu IFDodává, že Chapkovu hru zná už dlouho.

„Nakonec se to shoduje s ostatními produkčními faktory a tento faktor se pravděpodobně dostal do tohoto bodu koncem minulého roku, když jsme si řekli: ‚Hele, tohle by mohlo skvěle fungovat jako virtuální produkční film‘, a tak jsme na to skočili.“

„Hru jsem zásadně přepsal, aby byla současná, protože je o tom, co se dnes děje z hlediska umělé inteligence, ale optikou této skvělé klasické pohádky se toho muselo hodně změnit.“

Režisér usiluje o datum premiéry filmu v roce 2025 RUR

Hlavní obrázek: Konceptuální umělecká díla vytvořená umělou inteligencí RUR foto: Instagram/Alex Proyas