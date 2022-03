Requiem za tichého muže – Texaský měsíčník

Jim Darlec, druhý umělecký ředitel tohoto časopisu, měl trvalý vliv na definici Texaský měsíčníkVýrazný raný vzhled. Během let zde, od roku 1975 do roku 1983, navrhoval příběhy všeho druhu, ale obálky jeho děl zanechaly trvalý dojem. Barevní, překypující statečností a hluboce investovaní do texaské legendy, využili nadživotní snímky výběhů dobytka, vrtačů na ropných polích, milionářů tlustých koček, Texas Rangers, Ages, roztleskávaček, politiků, kteří nejsou v ničem dobří, a hrnec chilli. Přes to všechno byl stejně zběhlý ve vytváření krásných, klidných snímků: osamělý úsek texaské pláže, pohled na Big Bend, jediná přerostlá divoká květina, která ukazuje každý detail.

Navzdory své dovednosti ve využívání bouřlivých texaských kovbojských způsobů byl Jim sám zdvořilý. Byl vysoký a štíhlý a nosil tmavé vlasy přes ramena, díky čemuž vypadal trochu jako kytarista George Harrison z Beatles. Během svého působení v časopise vždy nosil bílé mačkané košile a džíny a vždy nosil koženou tašku.

Osobně byl Jim tak tichý, že to bylo těžké číst. Může působit tajemně, dokonce vzdáleně. (Obědval jsem s ním víckrát, než dokážu spočítat, ale nikdy jsem neměl pocit, že bych ho znal dobře.) Navzdory jeho přirozené zdrženlivosti však měl v očích vždy trochu úsměvu a byl inteligentním pozorovatelem lidského života. Příroda. Tyto vlastnosti mu dobře posloužily v chaotickém světě časopisů, které mají tendenci pracovat v adrenalinových termínech a často potřebují uklidňující účinek.

Jim (celým jménem Jim Wesley Darilek – příjmení je česky) se narodil v Olney v Texasu v roce 1948 a vystudoval University of Texas. V roce 1971 se připojil k několika přátelům při založení GSD & M, která se stala jednou z nejvlivnějších reklamních agentur v Texasu (Darilek měl samozřejmě v názvu společnosti „D“). V roce 1975 opustil tuto práci, aby pro ni navrhoval Texaský měsíčník.

Po osmi letech práce zde přešel na jiné pozice ve směru umění a designu s několika velkými časopiseckými skupinami po celé zemi, zejména v New Yorku s House Beautiful. Nakonec se před svou smrtí 31. prosince 2021 ve věku 73 let přestěhoval do Savannah, kde žil mnoho let. nekrolog Příčinu smrti neupřesnil, ale v pozdějších letech se zabýval vleklými zdravotními problémy. Zůstala po něm jeho sestra Alice Darilek a zeť Richard Perkins ze Santa Fe.

Jimovi spolužáci a přátelé se podělili o vzpomínky níže.

Sybil (Broyles) byla první uměleckou ředitelkou Rani a poté ředitelkou designu Texaský měsíčník.



Když časopis v roce 1973 začínal, nebyly tam žádné počítače. My – já a jedna asistentka Hope Rodriguez – jsme udělali celý návrh a ručně nalepili T-čtvercem na kreslící stůl. Potřebovali jsme další pomoc a ze všech lidí, které ve světě umění a designu znám, mi Jim Darilek stále přicházel na mysl jako dokonalý kandidát. Jeho designová citlivost byla velmi jednoduchá, jeho vystupování bylo klidné, ale sebevědomé. Věděl jsem, že bude v bouři klidný, až se přiblíží hektické termíny. Každý měsíc jsme zažili divoké dobrodružství, které se tahalo o obrázky a ilustrace, ale Jimovi se svým nezkrotným smyslem pro humor a nekonečnou kreativitou dokáže ten nepořádek udělat zábavným.

William Broyles byl zakládajícím redaktorem Texaský měsíčník.



Jim a Sybil založili vzhled a atmosféru Texaský měsíčník Jak ho známe dodnes – klasický, zábavný, příšerný design. Jejich kryty nás dostaly na mapu. I když si jako návrháři rozumí, nemohou být více protikladní. Sybil byla otevřená a zářivá a nikdy se nebála bránit nebo bránit svou vizi. Jim byl tak klidný, introvertní a občas introvertní, že se zdálo, že mizí v designech, které z něj bez námahy plynou. Komunikovali mezi sebou krátce a obrázky, krčením rameny nebo tichými gesty. Navzdory jeho neochvějnému konzervativnímu vystupování byl Jimův vkus, pokud vůbec něco, nejodpornější.

My redaktoři a spisovatelé jsme to výtvarnému oddělení neusnadňovali. Přicházeli jsme pozdě a váhali jsme do poslední chvíle, ale Jim nikdy neztratil nervy. Vždy si zachoval ten rozkošný úsměv, jako by nás víc bavil, než pouštěl. Když nastoupil do týmu, opustil svou pozici v jedné z nejúspěšnějších designových firem v zemi. Mohl tam zůstat a vydělat obrovské peníze. Ale místo toho se rozhodl připojit se k našemu cestovnímu cirkusu, aby získal arašídy. Měli jsme štěstí.

Gregory Curtis sloužil jako šéfredaktor od roku 1981 do roku 2000.

Když myslím na Jima Darilka, myslím na klid. Ne ticho, protože Jim mluvil volně, ale jeho hlas byl dobře naladěný a zdálo se, že je součástí klidu, který ho, v mé paměti, obklopoval. Byl výkonný, efektivní a sebevědomý – a mezi zaměstnanci, kteří měli více než svůj podíl na extrovertech – měl vnitřní svět, který je rozsáhlý i soukromý.

Tim McClure byl jedním ze zakladatelů GSD&M.

V té době, poté, co jsem napsal několik kopií pro reklamní kampaň v GSD&M, jsem také kreslil obrys na kus žlutého papíru a oba jsem je předal Jimovi. Usmál by se, pak navrhl a nakreslil umění velmi pěkné rozvržení. Obvykle a připravený k útěku by mi vrátil toto mistrovské dílo spolu s mými původními ubohými klikyháky, jen zřídka řekl frustrující slovo. Rychle jsem zjistil, že Jim byl muž málo slov, ale mimořádně talentovaný.

Sherry Matthews je zakladatelkou a majitelkou Sherry Matthews Group.

Do GSD&M jsem nastoupil na začátku 70. let a pokaždé, když jsem v prvních měsících potkal Jima, neustále jsem klopýtal, protože byl tak tichý, že jsem cítil potřebu to ticho vyplnit. Ale brzy jsem od něj poznal, že ticho je vzácné zboží a ty chvíle nám umožňují skutečně přemýšlet. Byl to skvělý návrhář, neskutečně hezký a měl způsob, jak se na vás dívat těma laskavýma, zamyšlenýma očima. Prostě se mi to hned líbilo. Byl také trpělivým a věrným přítelem. Jednou, když jsem neopatrně narazil na stranu řidiče jeho auta – bezchybného černého BMW zaparkovaného na mé příjezdové cestě – jen se usmál a s úplně jednoduchým výrazem řekl: „Ach, můj bože.“

Designérkou byla Janice Ashford Shay Texaský měsíčník V sedmdesátých letech a nyní vlastní Pinafor Press.

Jim a já jsme pracovali snadno a často spolu, ale musel jsem se naučit, jak být jeho přítelem. Nebylo to jednoduché. Bylo to tiché a já jsem byl hlasitý extrovert. Seděl jsem v jeho kanceláři a vyprávěl mu vtipy, dokud se nezačal smát. Pak jdeme ven na drink. Nakonec jsme se přestěhovali do různých měst, ale nevynechali jsme jednu, dvě nebo tři každoroční návštěvy. Pamatuji si, jak nakupoval a šel si s ním hrát do New Yorku, zkoušel nové restaurace v Atlantě, projížděl Smoky Mountains v Tennessee, měl s ním párty v Knoxville Zoo, kde se žirafy potulovaly kolem bufetových stolů, mířil na Havaj a viděl jsem Elvisovu konferenci. v hotelu a ukazovali mu Savannah Když jsem se sem v roce 1992 přistěhoval (miloval to, ale myslel si, že nedotčená historická čtvrť je spíš jako z filmu Truman Show). Během několika posledních let kvůli uzamčení a koronaviru bylo téměř nemožné vidět Jima, i když jsme žili blízko sebe. (Měl základní zdravotní problémy, které by byly katastrofální, kdyby se nakazil COVID.) Takže jsme si jen povídali, někdy párkrát do měsíce, někdy méně. Ale vždy jsme si povídali. Stále od něj očekávám telefonát.