New Saints: Wales v Evropské lize porazilo Viktorii Plzeň 4: 2 fotbalové novinky

New Saints inkasovali dva pozdní góly, ale dosáhli působivého vítězství 4: 2 nad Viktorií Plzeň ve třetím kole kvalifikace Evropské ligy.

Declan McManus zaznamenal hattrick, včetně dvou penalt, protože Simro Premiere si otevřelo náskok 4: 0 před českým klubem, který v evropském klubovém žebříčku sedí nad AC Milán, PSV Eindhoven a Marseille.

Jean-David Boguel však v 89. minutě rozdíl zúžil a Adriel Ba Lois snížil nedoplatky dále, v čase zranění, aby zvýšil šance Plzně na záchranu skóre ve druhé noze.

obrázek:

McManus zaznamenal hattrick, zatímco The New Saints vedli 4: 0



Blaine Hudson dal vedení The New Saints v 19. minutě, než McManus proměnil svůj první trest za půl hodiny.

Osm minut ve druhém poločase znovu skóroval z penalty – před dokončením hattricku se skvělým zakončením zbývalo 15 minut.

New Saints se pokouší zapsat do historie tím, že se vůbec poprvé dostali do fáze play-off mistrovství Evropy.

Pokud postoupí, budou hrát v zápasech play-off bulharský CSKA Sofia nebo chorvatský Osijek. CSKA vyhrál první zápas 4: 2 doma.

„V tuto chvíli jsme nelítostní a pracujeme – a vstřelit čtyři góly proti tomuto kalibru soupeřů si opravdu myslím, že to hodně vypovídá o nás a hráčích,“ řekl trenér New Saints Anthony Limbrick pro BBC Radio Shropshire.