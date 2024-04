Prezident Kagame a prezident České republiky se dohodli na dalším prohlubování vztahů – KT PRESS

7

Jeho Excelence prezident Paul Kagame v sobotu přijal prezidenta Petera Pavla, prezidenta České republiky, a na bilaterálním jednání s ním a jejich delegacemi projednal způsoby, jak prohloubit stávající vztahy ve prospěch národů obou zemí, které sdílejí společná historie. Těžká minulost.

Obě hlavy států jednaly o dalších krocích k posílení stávající bilaterální spolupráce mezi jejich zeměmi v oblastech společného zájmu, včetně obrany, bezpečnosti, zdraví, obchodu, investic a technologií.

Prezident Pavel je ve Rwandě na třídenní státní návštěvě a očekává se, že se zúčastní aktivit připomínajících 30. výročí genocidy proti Tutsiům v roce 1994. Prezident Kagame na tiskové konferenci obou vůdců řekl, že Česká republika byla jednou z prvních zemí, které upozornily mezinárodní společenství na to, že to, co se stalo ve Rwandě v roce 1994, byla genocida – něco, za co mu bude Rwanda navždy vděčná.

„Česká republika sehrála významnou roli ve výzvě k akci k zastavení genocidy. Vždy budeme vděčni velvyslanci Karlu Kovandovi a České republice. Duch solidarity a vystupování proti nespravedlnosti vytváří trvalá pouta přátelství a respektu,“ dodal. řekl prezident Kagame.

„S prezidentem jsme měli velmi produktivní diskusi. Ceníme si naší úzké spolupráce v oblasti obrany, bezpečnosti a mnoha dalších oblastí. Společně chceme posílit naši základnu ve zdravotnictví… To doplňuje úsilí Rwandy investovat do našeho zdravotnická infrastruktura a lékařská pracovní síla,“ dodal.

Poznamenal, že Rwanda se těší na to, že přivítá české podnikatele, aby přijeli do Rwandy a začali podnikat, a dodal, že strategií země je vytvořit politické a regulační prostředí umožňující toho dosáhnout.

Hlava státu uvedla, že loni Rwanda otevřela své velvyslanectví v Praze, což je podle něj vývoj, který obě země sblíží ve prospěch obyvatel obou zemí.

Prezident Pavel ze své strany ocenil pokrok, kterého Rwanda dosáhla za posledních třicet let, a poznamenal, že jeho zemi je ctí, že může být pozvána k účasti na oslavách třicátého výročí, což bude příležitostí zopakovat poselství, že to, co se stalo ve Rwandě, by se nikdy nemělo přihodit se. ještě jednou.

„Využíváme také této příležitosti k rozšíření našeho partnerství se Rwandou, která již má velmi solidní základy mimo jiné v oblasti lékařské podpory, v oblasti ochrany a obrany volně žijících živočichů,“ řekl s tím, že nejdůležitější jde o to, že dobrá víra je na obou stranách.

Poukázal na to, že všude tam, kde je dobrá vůle, se brzy dostaví hmatatelné výsledky a obě země se těší na to, že budou stavět na tomto úzkém partnerství, aby otevřely další kapitoly spolupráce nad rámec současných kapitol, aby vynaložily více úsilí, a dodal, že prezident Kagame dokázal, že být spolehlivým partnerem pro spolupráci.