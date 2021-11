Povzbudivý začátek očkování dětí ve Spojených státech

WASHINGTON – „Rodiče a rodiny po celé zemi si vydechnou úlevou – a my právě začínáme,“ vedoucí týmu pro reakci na pandemii Bílého domu Jeff Zents Řekl to během středeční tiskové konference a oznámil povzbudivý začátek pro komplex a pravděpodobně bude obviněn snahu očkovat Trochu toho Nejmladší Američané.

Dosud dostalo první dávku dvoudávkové vakcíny Pfizer 900 000 dětí ve věku 5 až 11 let, řekl Zenitz. Dodal, že dalších 700 000 schůzek je „již v kalendáři v místních lékárnách“, nemluvě o školách a komunitních centrech zřízených ve velké části země.

August Lopez, vpravo, drží svou sestru v pondělí za ruku, když dostává vakcínu proti COVID, krátce poté, co dostal první injekci na střední škole Arleta v Los Angeles. (Myung Jae Chun/Los Angeles Times přes Getty Images)

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí dalo Konečné schválení očkování pro tuto mladší skupinu Minulý týden, po diskusi mezi představiteli veřejného zdraví, rodiči a volenými představiteli o tom, jak nejlépe řešit tuto citlivou otázku. Přibližně 28 milionů dětí nyní může získat stejnou ochranu jako jejich starší vrstevníci, i když v nižších dávkách.

Mladší děti obecně neonemocní koronavirem tolik jako starší dospělí, ale stovky dětí onemocněly a zemřely na COVID-19. A dokonce i mírná infekce – nebo jen pozitivní diagnostický test, který nemusí nutně následovat příznaky – může způsobit rozsáhlé narušení vzdělávání kvůli federálním a místním karanténním pravidlům.

Pedagogové se snažili, aby tento školní rok byl normálnější než minulý, který byl ve velké části země poznamenán měsíci dálkového studia. Nyní musí zvážit, zda by měli přijmout zákony o očkování pro malé děti, což by mohlo vést k odporu ze strany rodičů, ale mohlo by také zajistit, že školy zůstanou otevřené.

San Francisco řekl, že ano Zavedení takového pověření.

Ředitelka CDC Rochelle Walinsky vypovídá 4. listopadu před senátním výborem o reakci na pandemii COVID-19. (Chip somophila/Getty Images)

Ani Zenz, ani ředitelka CDC Rochelle Walinsky nemohli poskytnout denní čísla očkování dětí. Ačkoli uběhly jen dny, úsilí „zasáhlo plnou silou“, řekl Zenz, a bude plně realizováno do konce týdne. Zúčastní se asi 20 000 lékáren, škol, komunitních zdravotních středisek a dalších institucí.

Zents konkrétně zdůraznil Minnesotu, kde některé kliniky nabízely potenciálně úzkostným dětem „nálepky, domácí mazlíčky a vycpaná zvířata“. Pobídky přiměřené věku, připomenuté dříve během pandemie, kdy se úředníci veřejného zdraví po celé zemi snažili přesvědčit dospělé, aby si vyhrnuli rukávy. Lákadla jako dort, pivo a peníze.

