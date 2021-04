Letiště Praha, český cestovní ruch, městský cestovní ruch v Praze na podporu obnovení příchozího cestovního ruchu

Zástupci Letiště Praha, CzechTourism a Prague City Tourism podepsali memorandum o společném dlouhodobém přístupu k obnovení a expanzi domácího cestovního ruchu do Prahy a České republiky. Právě cestovní ruch považuje zúčastněné strany za jeden z předpokladů jak pro hospodářské oživení po pandemii COVID-19, tak pro následný ekonomický růst. Cílem spolupráce je také podporovat rozvoj a podporu udržitelného cestovního ruchu, který přispěje k pozitivnímu rozvoji Prahy a dalších regionů České republiky, aniž by negativně zasahoval do každodenního života turisticky náchylných míst, jako je hlavní město. .

Memorandum o vzájemné podpoře domácího cestovního ruchu podepsali Hana Testíková, poradkyně pro kulturu a cestovní ruch, zastupující hlavní město Praha, Vaslav Rehor, předseda představenstva Letiště Praha, Jan Hergit, ředitel České agentury pro cestovní ruch, a Franzisk. Cipro, předseda Rady cestovního ruchu v Praze. Hlavním předpokladem pro realizaci dohodnuté spolupráce a společných aktivit je dobrá epidemiologická situace a postupný návrat do běžného společenského života.

Cestovní ruch a související odvětví jsou nejvíce zasaženy vleklou krizí COVID-19. Myslím, že díky spolupráci s CzechTourism a pražským letištěm dokážeme tento nepříznivý trend zvrátit, jakmile to situace dovolí. Chceme co nejrychleji oživit cestovní ruch a přilákat vzdělané a naplňující klienty do Prahy a dalších měst v České republice, abychom zajistili udržitelnost obnoveného cestovního ruchu, “uvedla Ttyková.

Podle Rehora je obnovení a rozvoj leteckých spojení s Prahou závislé hlavně na domácím cestovním ruchu, který tvoří přibližně 70 procent provozu pražského letiště. “Proto je pro nás důležité podporovat mimo jiné poptávku po letech do Prahy, která je největším lákadlem pro zahraniční turisty. Pouze na základě silné poptávky zahájí letecké společnosti nové lety, včetně českých a budou z této perspektivy také „Spolupráce s českým cestovním ruchem, Pražským městem cestovního ruchu a hlavním městem Prahou, je pro nás nanejvýš důležitá.“

Jedním ze zvláštních cílů Letiště Praha, spolu s obecným obnovením letecké komunikace, je vývoj nových dálkových tras v následujících letech. „Tyto trasy pak vytvářejí udržitelný příchozí cestovní ruch, který se vyznačuje skutečným zájmem o Českou republiku, místním kulturním a společenským životem, dlouhodobými pobyty a velkorysými rozpočty návštěvníků, například za účelem získání vysoce kvalitních služeb,“ uvedl Rehor.

Podle Hergeta je cestovní ruch důležitou součástí naší ekonomiky a představuje téměř tři procenta našeho HDP. “V roce 2019 vyprodukoval cestovní ruch 355 miliard Kč a vytvořil pracovní místa pro téměř čtvrt milionu lidí v České republice. Po ústupu epidemie klíč k oživení cestovního ruchu spolu se zavedením jednotných cestovních pravidel, například v forma povolení COVID. Obnovení leteckých spojení a přímých tras jsou často lukrativní trhy. Z tohoto důvodu si naše zahraniční zastoupení udržují dobrý začátek prostřednictvím B2B a B2C aktivit, aby dosáhly náskoku v silné konkurenci, která se nepochybně očekává jakmile pandemie ustoupí. A jakmile to bude možné, jsou připraveni. Pomáhat při vyjednávání přímých letů a pohotově oslovovat turisty z relevantních trhů a poskytovat jim nejlepší cestovní zážitky v České republice. “

Cipro považuje podepsání memoranda za další krok k realizaci nové strategie příchozího cestovního ruchu v Praze. “Díky spolupráci, k níž se v Memorandu zavázáme, přilákáme do Prahy kultivované klienty, tedy cestovatele, kteří mají jiné cíle než levně pít v hlavním městě. Kromě toho nechceme, aby se budoucí cestovní ruch soustředil pouze na historické centrum města. Opravdu atraktivní turistické trasy mimo historické centrum Prahy, “uzavřel Cipro.

Dohodnutá spolupráce bude zahrnovat zejména marketingovou podporu Praze a České republice na vybraných zahraničních zdrojových trzích. Mezi další aktivity patří plánovaná podpora leteckým dopravcům, kteří mají přímé spojení do Prahy z vybraných trhů, a také společná účast na odborných konferencích a veletrzích, což přispívá k rozvoji cestovního ruchu. Kromě implementace aspektů synergií a nástrojů, které jednotlivé organizace používají k rozvoji svých aktivit a dosažení svých cílů, se bude usilovat také o zkušenosti a postupy.

Memorandum o spolupráci bylo podepsáno v oblasti podpory příchozího cestovního ruchu v příštích třech letech a je přímým pokračováním memoranda podepsaného v roce 2018, které vypršelo na konci loňského roku.