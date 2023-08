Bývalý český premiér Babiš dostal příkaz omluvit se novinářům za svá nepravdivá tvrzení

Bývalý český premiér Andrej Babiš se omluvil investigativní novinářce Pavle Holkové za to, že nepravdivě tvrdila, že byla placena, aby podkopala jeho kampaň před volbami.

Pavla Holková: „Jsem přesvědčena, že my jako etičtí novináři se musíme postavit politikům, kteří nám často malují terče na záda a povzbuzují své fanoušky, aby nás šikanovali.“ (obrázek: uiwqc, Wikimedia, licence)Zveřejnil svou omluvu Facebook v úterý poté, co mu to nařídil krajský soud v Praze a zastával funkci nejméně sedm dní.

Holková je zakladatelkou a šéfredaktorkou Českých nezávislých médií Investigace.cz a středoevropský editor ve společnosti OCCRP.

A v jejím příspěvku k Pandora listy Projekt – Mezinárodní novinářská investigace – Ona odhalit Babišův nezveřejněný nákup nemovitostí ve Francii přes offshore společnosti, který měl podle zákona nahlásit.

Vyšetřování také popsalo, jak Babić investoval přibližně 400 milionů Kč (181 44712,00 $) neznámého původu prostřednictvím společností na Britských Panenských ostrovech, Washingtonu a Monaku.

Andre Babiš to nikdy nepopřel a v současnosti je vyšetřován francouzskou prokuraturou.

Pravděpodobně v reakci na odhalení Holkové sdílel v dubnu 2022 tehdejší premiér Andrej Babiš na své facebookové stránce koláž, na které je její fotka s popiskem, že si ji najal miliardář a filantrop. George Soros aby týden před volbami podkopal jeho kandidaturu.

Český soud nařídil Babišovi, aby omluvu zveřejnil na svém Facebooku do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku.

„Omlouvám se paní Pavle Holkové za to, že jsem 2. dubna 2022 nespravedlivě poškodil její osobnostní práva tím, že jsem na webu www.facebook.com/AndrejBabis uvedl nepravdivý příspěvek s názvem ‚Stalo se to přes Whatsapp‘. Andrej Babiš,“ stojí v příspěvku.

Kromě hlídače svobody médií Reportéři bez hranic (Reportéři bez hranic) Má jmenoval Andrej Babić by měl „přestat špinit Pavlu Holkovou“, reportérku, která se významně podílela na odhalení Babićovy akvizice zámku ve Francii prostřednictvím offshorových účtů, čímž vyvolala podezření z možného praní špinavých peněz.

Soud již dříve nařídil odstranění jeho původního příspěvku na Facebooku s tím, že jeho záměrem nebylo vyvolat vážnou debatu, ale spíše šlo o odvetu za pronásledování Holkové v reakci na projekt Pandora Papers.

Soud poznamenal, že Babiš měl vědět, že jeho příspěvek mohl vyvolat nepříjemnou reakci vůči reportérovi. Nesnížil intenzitu diskuse ani nedal najevo, že je míněna jako vtip nebo nadsázka, jak později tvrdil.

Navzdory žádosti Hulkové, aby byly komentáře dobrovolně odstraněny, Babić nepodnikl žádné kroky.

podle Reportéři bez hranicZpráva o svobodě tisku v České republice, „online urážkách nebo výhrůžkách“ během pandemie COVID-19 a „některé novinářky byly přímým terčem nenávistných komentářů“.