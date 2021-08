Calis a Letherland byli mezi 27 sportovci z Gruzie, kteří soutěžili na letošní olympiádě. Mnoho z nich dalo vědět o své přítomnosti v Tokiu, kde Bulldogs přivezli domů 11 medailí, včetně tří zlatých.

Kaliszovo zlato bylo prvním plavcem UGA. V Tokiu si navíc zlato odnesli gruzínští atleti na dráze Shona Miller Oibo (400 m) a Lyn Irby (štafeta na 4×400 m). Irby také získala bronzovou medaili v závodě štafet.

Medaile z Gruzie byly plavkyně Alison Schmidtová (2 – stříbro 800 m volný způsob, bronzová štafeta 400 m volný způsob), plavkyně Haley Fleckingerová (2 – bronzová 200 m motýl, 400 m IM), plavkyně Olivia Smolija (2 – bronzová 200). Motýlí metr, 400 m IM ( 400 m volný způsob štafeta bronz). Na trati získal senior Elijah Goodwin bronzovou medaili jako člen amerického smíšeného týmu na 4×400 m.

Bulldogs i SEC si užili úspěch svých hráčů na letošních olympijských hrách. Hráči týmů SEC získali během zápasů 81 medailí. Po započítání více vstupů a relé Komise pro cenné papíry prostřednictvím Twitteru uvedla, že jako země bude na třetím místě. Podobně, pokud UGA oznámí, že se s Českem a Dánskem shodne na 23. místě v počtu medailí pro země. Spojené státy letos překonaly všechny země celkem 113 medailí a 39 zlatých medailí.

Georgia měla navíc zástupce na olympijských hrách v ženském tenise, ženském potápění a pánském golfu. Celkově reprezentovali sportovci UGA 12 zemí na hrách 2020. Dva funkcionáři UGA byli také v Tokiu.

Olympijské hry 2024 se budou konat ve Francii v Paříži. Co se týče toho, zda Powerley přidá k opasku sedmý olympijský vzhled, to se teprve uvidí. Samozřejmě může odejít do důchodu, kdykoli chce.

“Paříž je moje oblíbené město na světě mimo Athény; To musím říct,” řekl Powerley, jehož bolesti při plavání zavedly do 31 zemí jeho života. “Je to moje oblíbené velké město na světě. A jeden z mých bývalých plavců, šampion NCAA Sebastien Rouault, je členem francouzského olympijského výboru. Takže v každém případě mám lístek.”