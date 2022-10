Cristiano Ronaldo vstřelil gól při návratu Man United (video)

Cristiano Ronaldo skóroval při svém návratu do sestavy Manchesteru United, aby si ve čtvrtek v Evropské lize zajistil výhru 3:0 nad Šeriffem Tiraspol a zajistil si tak postup do vyřazovací fáze.

Ronalda přivedl zpět do týmu šéf United Eric Ten Hag poté, co byl vynechán ze sestavy proti Chelsea v Premier League za to, že odmítl nastoupit jako náhradník v minulém týdnu při výhře 2:0 nad Tottenhamem. Portugalská hvězda nastoupila proti Sharifovi a poslední branku vstřelila devět minut před odrazem poté, co Sharif zachránil úvodní hlavičku Maxima Kovala.

Předtím obránce Diogo Dalot čelil rohovému kopu Christiana Eriksena a minutu před koncem prvního poločasu hlavou zamířil do první branky, když United kontrolovali míč.

Střídající útočník Marcus Rashford vstřelil druhý gól ve druhém poločase po centru dalšího střídajícího hráče Luka Shawa.

Vítězství nad Moldavským FC zpečetilo vítězství 3. listopadu proti Realu Sociedad za první místo ve skupině E.

Sociedad zaznamenal pátou výhru v řadě, 2:0 na stadionu Omonoya, a zůstal tři body před United.

PSV Eindhoven se stal prvním týmem, který v této sezóně prohrál Arsenal, když porazil Arsenal 2:0 a udržel si boj o první místo ve skupině A.

Joey Fermann a náhradník Luke de Jong skórovali ve druhém poločase za PSV Eindhoven a uštědřili Arsenalu vedoucímu týmu Premier League teprve druhou prohru v této sezóně ve všech soutěžích a první v Evropské lize.

De Jong poslal Fermanna, aby v 56. minutě trefil Aarona Ramsdalea zevnitř, než zamířil ve druhé minutě o sedm minut později.

Útočníci PSV Eindhoven Cody Jackbo a Xavi Simmons vstřelili v prvním poločase gól, který oba neuznali pro ofsajd.

Arsenal stále vede skupinu A s 12 body, PSV Eindhoven zůstává na druhém místě s 10 body a zbývá jedno kolo. Oba týmy se kvalifikují do další fáze, ale vítězové skupin postupují přímo do 16. kola, zatímco dva kvalifikující se týmy postupují do dalšího kola play-off.

Ti na třetím místě spadají do třetí evropské konferenční ligy.

Německý Freiburg zvítězil ve skupině G navzdory domácí remíze 1:1 s Olympiacos, zatímco Ferencvaros remizoval 1:1 s Monakem a skončil ve skupině H první.

Real Betis obsadil první místo ve skupině C poté, co porazil Ludogorets 1:0 a vítězný gól vstřelil Nabil Fekir. Španělský klub má 13 bodů, zatímco Ludogorec je o šest bodů méně a je nerozhodný s Římem.

Mohamed Camara vstřelil vítězný gól, aby oživil kampaň Říma v Evropské lize, když tým Josého Mourinha vyhrál 2:1 nad HJK Helsinky ve Finsku.

Tammy Abraham vstřelil svůj první gól v Evropě v sezóně a dostal Řím do vedení 1:0, než Berbarim Hetemag vyrovnal za HGK.

Fenerbahce se vrátilo pozdě, aby zachránilo domácí tým před remízou 3:3 s Rennes, přičemž oba týmy se již kvalifikovaly ze skupiny B.

Amin Jouiri skóroval dvakrát a Martin Terrier přidal jeden v prvních 30 minutách, aby hosty nasměroval k vítězství v setu. Turecká strana odpověděla gólem z Valencie ještě v prvním poločase, než se v 82. a 88. minutě trefili náhradníci Miha Zajk a Emre Moore. Oba týmy s 11 body před posledním kolem zápasů.

Teddy Teuma a Lazare Amani skórovali v prvním poločase a vedli belgický klub Union SG do 16. kola skupiny D po výhře 2:0 nad Malmö.

Skupinu vede Union Saint-Germain se 13 body, na druhé místo postoupil s devíti body vedoucí německé ligy Union Berlín po výhře 1:0 doma s Bragou, která je se šesti body na třetím místě.

Lazio přišlo zezadu a porazilo Midtjylland 2:1 a vyrovnalo o tři body v bouřlivě bojované skupině F. Všechny čtyři týmy ve skupině byly před pátým kolem zápasů na pěti bodech. Sturm ve druhém zápase skupiny porazil Feyenoord 1:0.

PSV byli ve čtvrtek dříve potrestáni za rušení fanoušků na stadionu Arsenalu v předchozím utkání, které Arsenal vyhrál 1:0.

UEFA zakázala PSV prodávat svým fanouškům vstupenky na zápas týmu v Norsku příští týden proti Bodø/Glimt.

Nizozemský klub bude muset také zaplatit pokutu 40 000 eur (40 000 dolarů) a odškodnit Arsenal za poškození laviček na hřišti minulý týden.

Evropská konferenční liga

Manuel Lanzini proměnil pokutový kop v prvním poločase, aby West Ham porazil Silkeborg 1:0. West Ham zaznamenal svých pět výher z pěti, aby se kvalifikoval přímo do osmifinále jako vítěz skupiny B.

Švédský Djurgarden obsadil první místo ve skupině F výhrou 3:2 proti norskému Molde.

Fiorentina přišla zezadu s cílem porazit Istanbul Basaksehir 2:1 a s 10 body se rovná tureckým soupeřům v čele skupiny A. Oba týmy zprostředkovaly v dalším kole.

Dokonalá bilance Villarrealu skončila poté, co doma remizoval 2:2 s Hapoelem Beersheba. Ale španělský klub už měl jistotu, že se kvalifikuje na prvním místě ve skupině C a vyhne se dalšímu kolu navíc.

Alkmaar se ve skupině E ujal pětibodového vedení výhrou 2:0 venku s Vaduzem.

Začátek utkání skupiny D mezi Slovenskem a českým Kolínem se kvůli husté mlze zpozdil původně o 75 minut. Šest minut zápasu ale opět znemožnila hru mlha. Zápas by měl pokračovat v pátek ve 13:00 (11:00 GMT).

