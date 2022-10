Denní tucet: 12 věcí, které byste dnes měli vědět o Česku

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že ročně spáchá sebevraždu 1600 dospělých a 60 dětí. Informuje o tom server iDnes. Tato čísla představují pět až deset českých dětí do 15 let, které ročně spáchají sebevraždu; a 40 až 50 po dobu 15 až 19 let.