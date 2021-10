Nejnovější aktualizace softwaru PS5 od společnosti Sony zlepšuje výkon systému

obrázek : Sony

uplynulé měsíce Aktualizace firmwaru PlayStation 5 Šlo o největší technologickou opravu od jejího spuštění v listopadu loňského roku. Jak to Sony sleduje? Tendence Obtížný Na druhou stranu s velmi frustrující aktualizací.

V září nová generace konzole Sony rozšířila podporu 3D zvuku pro vestavěné reproduktory a přidala možnost přidat rozšíření M.2 SSD, což je součást správného masivního upgradu na téměř všechny starší konzoly.

Díky tomu bylo také Control Center přizpůsobitelné, přidáno ovládání čtečky obrazovky, vylepšené sledování trofejí a spousta dalších vylepšení, která zahrnují rozložení knihovny, karty výzev a medaile. Tento měsíc?

Dejte si šálek kávy, pohodlně se usaďte a připravte se číst, co si Sony chystá pro příští zapnutí elektrického boxu na hračky:

“Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.”

Tak jsme tady.

Je pravda, že by to bylo divné, kdyby to řekl neudělal to Zlepšení výkonu systému. Ale zůstává velmi zvláštní, že to neřekne Jak. Chlub se svým špatným já, Sonny!

G/O Media může získat provizi

Ještě lepší je název aktualizace. 21.02-04.02.00.02-00.00.00.0.1. Měli byste jim za to dát kredit.

Počet slov pro poznámky k opravě v poslední aktualizaci: 1 610.

Počet slov pro nejnovější poznámky k opravě: Sedm.

obrázek : Sony / Kotaku

Dobrou zprávou je, že aktualizace je pouze 913 MB, což je výhoda pro každého, kdo má chuť si na půl hodiny posedět s oblíbenou hrou, aby se nechal unést v obsedantním a věčném režimu PlayStation, který tráví celý čas aktualizací hry. Stroj.

Můžeme je však nechat jít po generální opravě, která byla provedena minulý měsíc – ve skutečnosti je velmi dobrá šance, že většina této aktualizace vyladí a opraví vše, co bylo porušeno minule, což je pravděpodobně důvod, proč jsou tak malí. stydí se diskutovat.

Pokud se chcete ujistit, že na vašem PS5 je spuštěn nejnovější software, přejděte na Nastavení v pravém horním rohu hlavního panelu, poté na Systémový software, Aktualizovat systémový software a nastavení a nakonec Aktualizovat systémový software. Požádejte jej o aktualizaci pomocí internetu a sám se stáhne a nainstaluje.