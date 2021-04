8 nejzábavnějších memů „Not Captain America“ pro fanoušky

„Jsem víc voják než špión.“ – Sokol

Falcon and the Winter Soldier je americký televizní seriál produkovaný Malcolmem Spellmanem pro platformu streamovacích služeb Disney +.

Postavy komiksu Marvel, Bucky Barnes, také známý jako Zimní voják, nebo Sam Wilson, také známý jako Falcon.

Série je nastavena na MCU, protože se podílí na pokračování filmů franšízy.

Události seriálu navazují na film Avengers: Endgame (2019).

Seriál vytvořil Marvel Studios, přičemž Spellman převzal roli vedoucího spisovatele a Carrie Skogland řídila show.

Sebastian Stan a Anthony Mackie se vrací do role Bucky Barnes a Sam Wilson z filmové série MCU.

V show jsou také White Russell, Emily Vancamp, Adibeiro-Odoi, George Saint-Pierre, Erin Killiman, Danny Ramirez, Ware Cheadle a Daniel Brule.

V září 2018 přijalo Marvel Studios několik omezených sérií Disney + se zaměřením na podporu postav z filmů Marvel Cinematic Universe, jako jsou Wilson a Barnes.

Spielman byl rekrutován v říjnu a rozhodl se zaměřit se na rasové problémy Wilsona a na konci koncovky získal štít Captain America.

Série byla potvrzena v dubnu 2019 a Skogland byl přijat následující měsíc.

Natáčení začalo v říjnu 2019 v Atlantě ve státě Georgia před přesunem do České republiky na akci Walk 2020.

Nakonec však byla výroba zastavena kvůli pandemii koronavirů.

V září však byla obnovena v Atlantě a poté v říjnu zahrnuta do České republiky.

Falcon And The Winter Soldier nám zatím dal dvě epizody a fanouškům se to opravdu líbilo a dostalo se jim velmi energie pro to, co mělo přijít v nadcházejících epizodách Falcon a The Winter Soldier streamovaných na Disney +.

Jediné, co rozzuřilo fanoušky, byl nový Captain America, který byl hlavním zdrojem memů po celém světě.

Takže jsme si mysleli, že Animated Times nabídnou fanouškům ty nejzábavnější memy, ne memy Captain America, které vás rozesmějí tak tvrdě. Zní to zábavně, tak do toho skočme přímo:

8. Přesně tak !!

7. LOL !!

6. Podobnosti !!

5. Je to pravda !!

4. Haha !!

3. Absolutně !!

2. Opatrně !!

1. náhoda?

Toto je 10 nejzábavnějších memů „Not Captain America“ pro fanoušky.

Osobně jsem se při hledání těchto memů na internetu zasmál, zejména novému Captain America. Opravdu chci, aby Chris Evans zopakoval svou roli.

Co si myslíte, lidi? Líbil se vám náš výběr „Not My Captain America“ Memes For The Fans.

Řekněte nám níže …

