Tropická bouře Fiona hrozí zaplavením Karibského moře; Hurricane Watch Edition pro Portoriko

Tropická bouře Fiona se bude pohybovat přes severovýchodní Karibik.

V Portoriku a na Panenských ostrovech způsobí silný déšť a silný vítr.

Fiona se může stát hurikánem, když jste poblíž Portorika a Dominikánské republiky.

Je příliš brzy na to říci, zda se tento systém stane hrozbou pro Spojené státy. Tropická bouře Fiona přináší silný déšť a silný vítr v severovýchodním Karibiku a může zesílit v hurikán, jak se pohybuje poblíž Portorika a Dominikánské republiky.

Zde je to, co víme o Fioniných hrozbách pro Karibik a co by bouře na silnici mohla znamenat pro pevninu USA.

Nejnovější stav a předpověď

Vstoupil do centra Fiony v severovýchodním Karibiku poté, co prošel Guadeloupe. Na severních Leewardových ostrovech budou v sobotu ráno přetrvávat podmínky tropické bouře.

Bouře nadále bojuje s některými nepříznivými horními větry (střih větru) a suchým vzduchem.

Nejhorší déšť a nárazové větry se vyskytují uprostřed Malých Antil, nyní za středem, protože většina bouřkových aktivit je na východní straně systému kvůli střihu větru.

Na této trase se Fiona bude tento víkend pohybovat poblíž nebo jižně od Amerických Panenských ostrovů a Portorika, poté v neděli nebo v pondělí večer do Hispanioly. Poněkud příznivější prostředí může tento víkend umožnit určité zintenzivnění a Fiona může zesílit v hurikán, jak se pohybuje poblíž Portorika a Hispanioly (Dominikánská republika a Haiti).

Poté roste nejistota kvůli této potenciální interakci se zemí, ale očekává se určité zintenzivnění, jakmile Fiona dosáhne vod severně od Hispanioly.

Očekávaná cesta (Stínovaná oblast červeně označuje pravděpodobnou cestu středu tropického cyklónu. Je důležité si uvědomit, že síly (zejména silný déšť, vysoké vlny, pobřežní záplavy a větry) s jakýmkoli tropickým cyklónem se obvykle šíří mimo jeho předpokládanou dráhu.)

c- Arabské hrozby

Pro Portoriko bylo vydáno sledování hurikánů, což znamená, že podmínky hurikánů jsou možné během následujících 48 hodin.

Varování před téměř stabilní bouří platí pro Panenské ostrovy, Portoriko, Antiguu a Barbudu, Svatý Kryštof a Nevis, Montserrat, Anguillu, Sabu, Svatý Eustatius, Svatý Martin, Guadeloupe, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin a pro části Dominikánské republiky. Republika. Do 36 hodin se ve varovném pásmu očekávají tropické bouře.

Hodinky Tropical Storm Watch byly vydány pro části jižního pobřeží Dominikánské republiky. To znamená, že podmínky tropické bouře jsou možné během následujících 48 hodin.

Oblasti od Závětrných ostrovů přes Portoriko po východní Hispaniolu až po ostrovy Turks a Caicos mohou vidět celkem 4 až 10 palců (místně vyšší) než Fiona. Tento silný déšť by tento víkend a začátkem příštího mohl způsobit nebezpečné záplavy a sesuvy bahna, zejména v hornatém terénu. Je možné až 16 palců, zejména ve východním a jižním Portoriku.

předpověď srážek (To by mělo být interpretováno jako přehled míst, kde mohou padat silné deště, a mohou se měnit na základě předpovědi tropického cyklónu. Větší množství se může vyskytnout, když pásy deště ustanou během několika hodin.)

Na východojižně orientovaných plážích se tento víkend v Portoriku a na Panenských ostrovech a Hispaniole pravděpodobně vyskytnou mírné bouře. Kromě toho jsou pravděpodobné trhací proudy a drsné vlny.

Jsem Fiona hrozbou z pevniny USA?

Pointa je, že pevninská část Spojených států, zejména od Floridy po zbytek jihovýchodního pobřeží, by měla prozatím sledovat výhled, protože je příliš brzy na to říci, zda se Fiona nakonec stane hrozbou.

To proto, že Fiona naráží na překážky zmíněné dříve, včetně střihu větru, suchého vzduchu a možné cesty na některých hornatých karibských ostrovech, jako je Hispaniola.

Mezi širokou škálu možností patří:

Zesílil dříve, a tak se od východního pobřeží Spojených států stočil na sever do středního Atlantiku, podobně jako minulý týden hurikán Earl.

Během několika příštích dní mírné posílení, pokračující západ-západ a severozápad, později se stočí na sever, mnohem blíže nebo nad Bahamami a možná i jihovýchodem USA koncem příštího týdne.

Národní centrum pro hurikány prozatím očekává výzvy, aby Fiona začátkem příštího týdne nabrala určitou sílu, což jí umožní postupně se otočit na sever poblíž Hispanioly a ostrovů Turks a Caicos.

Jak se však v sezóně hurikánů často stává, tyto předpovědi se mohou změnit. Vraťte se s námi na weather.com pro nejnovější aktualizace těchto předpovědí v nadcházejících dnech.

Bez ohledu na to, co se stane, nyní je ten správný čas ujistit se, že máte připravený plán, než udeří hurikán. Informace o připravenosti na hurikán lze nalézt tady.

