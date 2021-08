Johanna Konta vítězí zády k sobě v Montrealu, ale britská spoluhráčka Harriet Dartová se klaní | tenisové novinky

Joanna Konta se střetne s vítězem zápasu mezi americkou teenagerkou Coco Gauffovou, 15. nasazenou nebo ruskou kvalifikační Anastasií Potapovovou o postup do čtvrtfinále poté, co během National Days Open v Montrealu vybojovala dvě vítězství během několika dnů.



Joanna Konta vytvořila ohromující vítězství nad Elinou Svitolinou v Montrealu (Foto David Kerouac/Icon Sportswire)

Nejlepší osiva Británie Joanna Konta bojovala, aby porazila třetí nasazenou Elinu Svitolinu, a na National Bank Open v Montrealu se dostala do osmifinále.

Konta utrpěla letní noční můru poté, co byla nucena odstoupit z Wimbledonu poté, co přišla do blízkého kontaktu s pozitivním případem Covid-19, a poté sama nakazila virus, aby vynechala olympijské hry v Tokiu.

Ale pokračovala ve svém vedení v šampionátu v Kanadě tím, že pošesté porazila Svitolinu žádostí 3-6, 6-3, 6-2.

Oblíbená domácí Bianca Andreescu porazila 25letou Harriet Dartovou ve třech setech, aby postoupila do dalšího kola soutěže.

Druhé nasazené závodilo v prvním setu, než Dart chytil druhý set, aby vytvořil určitý tlak na světovou jedničku č. 8, která ve třetím setu zasáhla zpět 6-1 3-6 6-3.

Ve skvělém příběhu pokračovala kanadská divoká karta Rebecca Marino, která již v prvním kole naštvala Madison Keys, ve svém běhu vítězstvím 1: 6, 7-5, 6-4 nad Španělkou Paulou Padusou.

Třicetiletý muž se v roce 2011 umístil vysoko ve své kariéře na 39. místě, ale od sportu si na téměř pět let odpočinul, aby bojoval s depresí. Aktuálně je zařazen na 220.

Osmá nasazená Victoria Azarenková porazila Sorana Cerstia 6-2, 6-2, aby postoupila do posledních 16, stejně jako Češka Katerina Siniakova, která porazila španělskou pátou nasazenou Garbine Muguruzaovou 6-2, 0-6, 6-3. .

Camila Giorgi si také připsala překvapivé vítězství v přímém setu nad devátou nasazenou Elise Mertensovou, zatímco 12. nasazená Lyudmila Samsonova v úvodním kole ohromila Elenu Rybakinovou.

Kei Nishikori se kvůli zranění stáhl z National Bank Open v Torontu

Japonec Kei Nishikori se stal posledním, kdo odstoupil z turnaje ATP Masters 1000 v Torontu kvůli zranění ramene.

„Jsem zklamaný, když musím oznámit, že jsem se rozhodl odstoupit ze svého dnešního zápasu,“ uvedl Nishikori v prohlášení. „Pravé rameno mě po dlouhém tenisovém období velmi bolí a nechci riskovat další zranění.

“Nyní se soustředím na zotavení a návrat zpět na hřiště.”

Nezapomeňte nás sledovat na skysports.com/tennis, našem twitterovém účtu Vložte tweet & Sky Sports – ať jste kdekoli! K dispozici ke stažení nyní na – iPhone a iPad A Android