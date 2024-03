„Trasy k zobrazení“ v Mapách Google jsou zde

Google konečně přidává do Map novou funkci, kterou oznámil Před celým rokem. „Trendy, na které se můžete rychle podívat“ Nyní se zavádí na zařízení se systémem iOS a Android a měl by poskytnout užitečný a pohodlný způsob, jak získat přístup k vašim stávajícím skladbám bez přílišných potíží.

Jaké jsou přehledné trasy v Mapách Google?

Rychlé trasy jsou navrženy tak, aby vám umožnily zobrazit trasu a odhadovaný čas příjezdu, aniž byste museli odemykat telefon. v systému Android Mohou se objevit jako systémová oznámení; V systému iOS bude Google využívat živé aktivity, které vás provedou vaší cestou.

Kromě toho se v okně náhledu trasy před kliknutím na tlačítko Start použijí rychlé pokyny, což je užitečné, pokud jste nastavili trasu, ale před zahájením navigace se trochu potulujete nebo měníte místo. Řekněme například, že chcete získat pěší trasu z hotelu do kavárny. Poté, co zadáte adresu kavárny a uvidíte předpokládaný čas příjezdu a trasu, můžete se vydat pěšky, aniž byste museli skutečně začít dojíždět. Trasy pohledu posunou vaši šipku na obrazovce, jak se pohybujete, a také aktualizují trasu, pokud se vydáte jinou trasou. Rychlé trasy fungují pro různé druhy dopravy, včetně chůze, jízdy na kole, jízdy autem a veřejné dopravy.

Není to nic zvlášť inovativního, ale měla by to být užitečná funkce, pokud se ji rozhodnete používat. Mapy Google mohou být nepříjemné, když zvednete telefon poté, co je zamčený. Musíte odemknout telefon a vrátit se do aplikace, zatímco přehledné pokyny vám umožní rychle se aktualizovat na vaší trase, aniž byste museli s telefonem příliš pracovat.

Jak zažít trendy Glimpse

Chcete-li začít, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi Map Google. Můžete to zkontrolovat vyhledáním Map Google v App Store nebo Play Store a klepnutím na Aktualizovat Pokud je k dispozici aktualizace.

Po aktualizaci otevřete aplikaci, klepněte na svůj profil vlevo nahoře a vyberte Nastavení. Rukojeť Nastavení navigace (Android) nebo navigace (iOS) a poté přejděte dolů na Zobrazit mapu rozdělit. Zde byste měli najít něco nového Trendy, které lze vidět na cestách volba. Ujistěte se, že je posuvník modrý, abyste jej aktivovali.