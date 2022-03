Earndelova hvězda: Hubbleův vesmírný dalekohled vidí vůbec nejvzdálenější hvězdu, 28 miliard světelných let daleko

Je to dosud nejvzdálenější hvězda odhalená 900 milionů let po velkém třesku. Astronomové pojmenovali hvězdu Earndel, což pochází ze staroanglických slov, která znamenají „jitřenka“ nebo „vycházející světlo“.

Toto pozorování překonalo rekord HST v roce 2018, kdy pozoroval existenci hvězdy, když byl vesmír starý asi čtyři miliardy let. Earndel je tak daleko, že trvalo 12,9 miliardy let, než se k nám hvězdné světlo dostalo.

Earndelovo pozorování by mohlo astronomům pomoci prozkoumat raná léta vesmíru.

Spoluautorka studie Victoria Straitová, postdoktorandka z Cosmic Dawn Center v Kodani, uvedla v prohlášení.

„Když světlo, které vidíme, bylo vyzařováno z Earendelu, byl vesmír starý méně než miliardu let; pouhých 6 % svého současného stáří. V té době byl vzdálen 4 miliardy světelných let od prvotní Mléčné dráhy, ale téměř 13 miliard let Světlu trvalo, než se k nám dostalo, vesmír se rozšířil tak, že je nyní úžasných 28 miliard světelných let daleko.“

Všechny hvězdy, které vidíme na noční obloze, jsou v naší Mléčné dráze. Neuvěřitelně výkonné dalekohledy mohou vidět pouze jednotlivé hvězdy v nejbližších galaxiích. Vzdálené galaxie se však zdají být mlhou světla poházenou z miliard hvězd, které obsahují.

Ale gravitační čočka, kterou předpověděl Albert Einstein, umožňuje hlubší pohled do vzdáleného vesmíru. Gravitační čočka nastává, když bližší předměty fungují jako zvětšovací čočka pro vzdálené předměty. Gravitace primárně deformuje a zesiluje světlo vzdálených galaxií v pozadí.

Když světlo prochází blízko masivních objektů, sleduje křivku kolem tohoto objektu. Pokud je tento objekt mezi Zemí (nebo v tomto případě Hubbleem) a vzdáleným světelným zdrojem, může ve skutečnosti odklonit a vyslat světlo k nám a fungovat jako čočka, která zvětší jeho intenzitu.

Tímto způsobem bylo nalezeno mnoho vzdálených galaxií.

V tomto případě zarovnání obrovské skupiny galaxií fungovalo jako zvětšovací sklo a tisíckrát zesílilo Earndelovo světlo. Tato gravitační čočka spolu s devíti hodinami pozorování na HST a mezinárodním týmem astronomů vytvořila rekordní snímek.

„Obvykle v těchto vzdálenostech vypadají celé galaxie jako drobné šmouhy se světlem milionů hvězd, které se spojují dohromady,“ uvedl hlavní autor Brian Welch, astronom z Johns Hopkins University v Baltimoru v prohlášení. „Galaxie, která hostí tuto hvězdu, byla zvětšena a zdeformována gravitačními čočkami do dlouhého srpku, který jsme nazvali oblouk východu slunce.“

Aby se ujistil, že se skutečně jedná o jedinou hvězdu, namísto toho, aby byly dvě velmi blízko u sebe, použije výzkumný tým k pozorování Earndale nedávno vypuštěný vesmírný teleskop Jamese Webba. Webb může také odhalit teplotu a hmotnost hvězdy.

Spoluautorka studie Sune Toftová, hlavní autorka Cosmic Dawn Center a profesorka na Niels Bohr Institute v Kodani, uvedla v prohlášení. „Webb nám dokonce umožní změřit jeho chemické složení. Earendel je pravděpodobně prvním známým příkladem první generace hvězd ve vesmíru.“

Astronomové se chtějí dozvědět více o vzniku hvězd, protože vznikly brzy po vzniku vesmíru, dlouho předtím, než byl vesmír naplněn těžkými prvky ze smrti hmotných hvězd.

Webb může odhalit, zda je Earendel vyroben z velké části z prvotního vodíku a helia, což z něj činí hvězdu Populace III – hvězdy, o nichž se předpokládá, že existovaly krátce po Velkém třesku.

„Erndel existuje tak dlouho, že pravděpodobně neměl stejné suroviny jako hvězdy kolem nás dnes,“ řekl Welch. „Earendelova studie bude oknem do éry vesmíru, o které jsme si ani nebyli vědomi, ale která vedlo ke všemu, co víme. Je to, jako bychom četli opravdu zajímavou knihu, ale začínáme druhou kapitolou, a proto jsme se dozvěděli, že je to možné.“ a teď budeme mít příležitost vidět, jak to všechno začalo.“

Webbův teleskop může astronomům pomoci najít hvězdy dále, než dokáže Hubble detekovat.

„S Webbem bychom mohli vidět hvězdy dále než Earendel, a to bude neuvěřitelně vzrušující,“ řekl Welch. „Vrátíme se, jak daleko to půjde. Rád bych viděl, jak Webb překoná Earndelův rekord ve vzdálenosti.“