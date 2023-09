Valve slaví 20 let Steamu s retro barvami a slevami na klasické hry

Ve světě videoher jsou Microsoft, Sony a Nintendo giganty. PC hráčům kraluje Valve. Jeho distribuční platforma, Steam, nemusí být jediným místem, kde lze nakupovat a hrát hry na PC, ale snadno patří mezi největší, nejstarší a nejoblíbenější. Dnes je tomu 20 let od Steamu.

Valve slaví snížením cen svých vlastnoručně vydávaných her a nabízí většinu svého katalogu s 90procentní slevou, s výjimkou… Half-Life: Alex. Vstupní stránka na prodej Funguje to jako nádherná retrospektiva posledních dvou dekád Steamu. Je to zábavné čtení, které uživatelům nabízí možnost koupit si „nejlepší hry“ z klíčových let v historii platformy, přičemž pod čarou je uveden první výprodej na Steamu s možností koupit originál. vývod Za pouhých 0,99 $.

Opět je to zábavné, ale nostalgické ohlédnutí vynechává některé klíčové detaily. Lidé, kteří byli kolem, když byl Steam poprvé spuštěn, si možná pamatují jeho začátky jako dobu frustrace. Valve vybudovalo platformu jako způsob, jak snadno dodávat aktualizace svých her a bojovat s podváděním v online hrách pro více hráčů – ale mnozí ji považovali za nepřátelskou sílu a brzký pokus uvalit na hráče restriktivní správu digitálních práv.

Digitální distribuce byla v roce 2003 v plenkách a většina počítačových hráčů si své hry kupovala z obchodu a instalovala je ručně z CD nebo DVD. To se nezměnilo, ale když Valve vydalo Half-Life 2, hráči byli překvapeni, když zjistili, že hra vyžaduje Steam – a připojení k internetu – ke spuštění hry pro jednoho hráče. V té době to bylo neslýchané a Lidé to nenávidí.

Ale jak historie ukazuje, už jsme si zvykli. Ostatní vydavatelé začali prodávat hry na platformě Valve. Uživatele zaujal pohodlný distribuční model a zmíněná přitažlivost prodejů na Steamu. Steam přidal zálohy pro ukládání do cloudu, centrum pro obsah vytvořený hráčem, sociální funkce a další. Brzy poté začalo Valve vyrábět svůj vlastní hardware, nejprve prostřednictvím poněkud nevýrazné iniciativy Steam Machines a později prostřednictvím úspěšnějšího Steam Deck.

Dnes je Steam v herní komunitě pojmem, a to z dobrého důvodu. Pojď, oslavuj. Valve dokonce vrátilo platformě původní tmavě zelenou barvu, aby jí dodalo příjemný pocit výročí.