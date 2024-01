Měli jsme jen 3 hodiny varování, že nad Berlínem vybuchne asteroid

V pondělí brzy ráno, Do zemské atmosféry vstoupil asteroid Explodoval na obloze poblíž německého hlavního města Berlína. Co je však na tomto padajícím asteroidu zarážející, není to, že spadl na Zemi, ale spíše to, že jsme toho byli schopni Objevit ji a předpovědět její dopad Než dorazíte.

Vzhledem k tomu, že některé asteroidy mohou mít dostatečnou destruktivní sílu, aby způsobily na Zemi katastrofu, může se detekce a předpovídání dráhy asteroidu před vstupem do zemské atmosféry zdát jako něco, v čem bychom měli být zruční. Je to však teprve po osmé, co se vědcům podařilo detekovat a sledovat malý asteroid, jako je tento, než exploduje.

Malý padající vesmírný kámen byl nakonec neškodný, ale vytvořil jasnou ohnivou kouli, která se proháněla po tmavé noční obloze, která byla při pádu viditelná na míle daleko – a protože měli několik hodin varování, někteří místní pozorovatelé byli schopni zaznamenat displej. Fotoaparát.

NASA pojmenovala asteroid 2024 BX1. 20. ledna ji zahlédl Christian Sarnitsky, sebezvaný „lovec asteroidů“, který zaznamenal stovky asteroidů. Zjistil, že asteroid se srazí se Zemí o méně než 3 hodiny později, 21. ledna, a podělil se o svá pozorování s vědci, kteří potvrdili a sledovali objekt, dokud nebyl zničen.

Vědci se domnívají, že šířka asteroidu 2024 BX1 byla asi metr. Pravděpodobně všechny při vstupu neshoří, ačkoli nalezení meteoritů může být velmi obtížné, protože jsou často velmi malé a mohou přistát na těžko dostupných místech, jako jsou zahrady lidí nebo voda.

Je to teprve po osmé, co se vědcům podařilo zachytit a předpovědět dopad asteroidu dříve, než k němu dojde. NASA

Existuje asi 33 000 blízkozemních asteroidů, ale ne všechny asteroidy se k Zemi přibližují. Z nich je objektem, který s největší pravděpodobností zasáhne Zemi nějakým významným dopadem, Bennu, který má pravděpodobnost 1 ku 1 750, že zasáhne Zemi kolem roku 2182. (Pro srovnání, vaše šance, že bude zasažen Blesk je 1 z 15 300.)