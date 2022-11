Vypuštění mise Artemis I znamenalo historický skok vpřed pro lunární program NASA

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o úžasných objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Historická mise Artemis I začala svou cestu ve středu v časných ranních hodinách po měsících očekávání. Milník odstartoval cestu, která pošle bezpilotní kosmickou loď kolem Měsíce, čímž NASA připraví cestu k návratu astronautů na měsíční povrch poprvé za půl století.

322 stop (98 metrů) vysoká raketa Space Launch System zažehla motory v 1:47 SEČ. Vypálil tah až 9 milionů liber (4,1 milionu kilogramů), aby se stáhl ze startovací rampy na Floridě do vzduchu a živě blikal po noční obloze.

Nad raketou byla kosmická loď Orion, kapsle ve tvaru gumy, která se oddělila od rakety po dosažení vesmíru. Orion byl navržen tak, aby přepravoval lidi, ale jeho pasažéři na této testovací misi jsou z neživých druhů, včetně některých figurín, které shromažďují životně důležité údaje, aby pomohly budoucím živým posádkám.

Raketa SLS spotřebovala miliony liber paliva, než části rakety začaly selhávat, a Orion zůstal na oběžné dráze jen s jedním velkým motorem. Tento motor pak vypálil dvě silné rány, aby dostal kosmickou loď na správnou trajektorii směrem k Měsíci. Pak, asi dvě hodiny po startu, vypadl raketě také motor, takže Orion mohl po zbytek letu volně létat.

Očekává se, že Orion urazí téměř 1,3 milionu mil (2 miliony km) a nastoupí kurz, který jej zavede dále než jakákoli jiná kosmická loď určená pro lidský let. Podle NASA. Po oběhu kolem Měsíce se Orion vydá na zpáteční cestu a svou cestu dokončí asi za 25,5 dne. Kapsle by se pak měla 11. prosince dostat do Tichého oceánu u pobřeží San Diega, kde poblíž čekají záchranné týmy, aby ji převezly do bezpečí.

Během celé mise budou inženýři NASA pozorně sledovat výkon kosmické lodi. Tým posoudí, zda Orion funguje tak, jak bylo zamýšleno, a bude připraven podpořit svou první pilotovanou misi na oběžnou dráhu Měsíce, která je aktuálně naplánována na rok 2024.

Mise také znamená první let rakety SLS jako nejvýkonnější rakety, která kdy dosáhla oběžné dráhy Země, a může se pochlubit o 15 % větším tahem než raketa Saturn V, která přistála NASA na Měsíci ve 20. století.

Tato mise je pouze první z očekávané dlouhé série misí Mise Artemis jsou stále obtížnější NASA pracuje na svém cíli zřídit stálou základnu na Měsíci. Artemis II bude následovat podobnou cestu jako Artemis I, ale na palubě budou dva astronauti. Očekává se, že Artemis III, která by měla vyjít později v tomto desetiletí, poprvé přistane na Měsíci s ženou a jinou barvou.

Čtěte více: Velká čísla, která dělají z mise Artemis I monumentální počin

Tým mise čelil před startem ve středu ráno řadě překážek, včetně technických problémů s obří měsíční raketou a dvěma tornády, která proletěla místem startu.

Zásobování rakety SLS superchladným kapalným vodíkem se ukázalo jako jeden z hlavních problémů, který přinutil NASA zrušit předchozí pokusy o vzlet, ale v úterý se nádrže naplnily. Navzdory problémům s únikem který přestal tankovat hodiny před startem.

K vyřešení tohoto problému NASA nasadila to, co nazývá „červená posádka“ – skupinu speciálně vyškoleného personálu, který provádí opravy, zatímco je raketa napájena palivem. Utáhli některé matice a šrouby, aby zabránili úniku paliva.

„Ta střela, je živá, skřípe, vydává dech beroucí zvuky – je to tak děsivé. Takže… srdce mi bušilo. Nervy mi tekly, ale ano, dnes jsme se objevili. Když jsme vyšli po schodech nahoru.“ Člen červené posádky Trent Ennis řekl v rozhovoru pro NASA TV po startu: „Byli jsme připraveni na rock and roll.“

Ostatní zaměstnanci NASA v odpalovací místnosti, kde úředníci agentury dělají zásadní rozhodnutí v hodinách a okamžicích před startem, slavili vítězství.

„No, pro jednou bych mohla onět,“ řekla Artemis, která propustila režiséra Charlieho Blackwella Thompsona, první ženu, která takovou roli zastávala.

„Hodně jsem mluvil o tom, že si vážím okamžiku, ve kterém jste,“ řekl Blackwell-Thompson v poznámkách k inženýrům ve střelecké místnosti. „A my jsme tvrdě pracovali jako tým. Až do tohoto okamžiku jste tvrdě pracovali jako tým. Tohle je váš okamžik.“

Poté Blackwell-Thompson oznámil, že je čas přerušit vztahy, což je tradice NASA, ve které operátoři startů přerušili své obchodní vazby. Blackwell-Thompsonovou zaskočil ředitel startu raketoplánů Mike Leinbach a ona přísahala ostatním v místnosti: „Pokud budu muset, zůstanu celou noc. Ráda přeruším vazby.“