Působivá sestava hráčů, kteří budou chybět na mistrovství světa 2022: Salah, Haaland…

Zatímco mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru bude jistě hvězdnou událostí plnou zábavy a dramatu, na turnaji budou chybět některá velká jména.

Na mistrovství světa v roce 2022 se kvalifikovalo celkem 27 z 32 oficiálních týmů, ale některé velké země jako Itálie a Pobřeží slonoviny už místo ztratily.

Dali jsme dohromady skvělou sestavu hráčů, kteří se na mistrovství světa rozhodně neobjeví.

Brankář: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma zachránil dvě penalty proti Anglii a byl jmenován hráčem turnaje, protože Itálie loni v létě vyhrála Euro 2020.

Brankář PSG si ale bude muset počkat minimálně do roku 2026, pokud má jít ve stopách Gianluigiho Buffona a zvednout mistrovství světa.

Tento 23letý hráč byl divákem většiny semifinálových zápasů italského mistrovství světa proti Severní Makedonii, ale byl kritizován za to, že nedokázal zablokovat pozdní vítězství Aleksandra Trajkovského.

věříš tomu !!! 🤯 Severní Makedonie dala gól v prodloužení 😱 Itálie na pokraji nedosáhnutí na mistrovství světa 😳 pic.twitter.com/ty5GzandXP Sky Sports Fotbal 24. března 2022

Pravý obránce: Vladimír Koval

Koval byl inspirací pro West Ham od svého přestupu v roce 2020 z pražské Slavie a v minulé sezóně pomohl Hammers k šestému místu v Premier League.

Byl také klíčovou součástí českého týmu, který se loni v létě dostal do čtvrtfinále Eura 2020, ale na příštím mistrovství světa se nepředstaví.

Pravý obránce vynechal semifinálový zápas své země proti Švédsku kvůli zranění stehna a sledoval, jak prohrává 1:0.

CB: Giorgio Chiellini

Chiellini, jeden z největších obránců své generace, loni v létě zvedl trofej pro mistrovství Evropy jako kapitán Itálie.

Televizní ovladač ale bude mít v rukou až v prosinci poté, co Itálie poprvé ve své historii vynechala postupné mistrovství světa.

37 let, který sedí 5. místo v historickém italském debutovém žebříčku, Říká se, že po jejich ostudné porážce plánuje odejít z mezinárodního fotbalu.

CB: Leonardo Bonucci

Bonucci vynechal zápas Itálie proti Severní Makedonii se zraněním lýtka a je spravedlivé říci, že se špatně zotavil…

„Všechno jsme odehráli v jednorázovém zápase, je to směšný systém,“ řekl obránce novinářům. „Bohužel to tak dopadlo, ale je to šílené rozhodnutí.“

„Musíte hrát jeden zápas, kde se může stát cokoliv, jak jsme viděli. Jsou týmy, které se kvalifikovaly po čtyřech nebo pěti prohraných zápasech a my jsme doma po jediné prohře v 92. minutě. Je to opravdu šílené.“

„Nařízení zjevně není omluva nebo omluva, rozhodně jsme se museli polepšit. Ale odtud musíme čerpat inspiraci, abychom našli cestu zpět tam, kde jsme byli.“

„Bylo mnoho nápadů. Určitě jsme po Euru 2020 trochu ztratili. To ohrozilo naši cestu na mistrovství světa.“

libra: David Alaba

Alaba je široce považován za jednoho z největších hráčů, jaké kdy Rakousko vyprodukovalo, a doufal, že je vezme na mistrovství světa poprvé od roku 1998.

Přestože skončili čtvrtí ve skupině F, dostali se díky výkonu v Lize národů do semifinále a byli nerozhodní proti Walesu vedeném Garethem Baleem.

„Máme velmi dobrý vztah, hodně o tomto zápase mluvíme a vtipkujeme,“ řekl Alaba před zápasem. „Gareth může rozhodovat zápasy sám za sebe a není vždy snadné ho zastavit.“

Alaba byl správně opatrný, když jeho spoluhráč z Realu Madrid vstřelil dva skvělé góly při výhře Walesu 2:1.

CDM: Jorginho

Jorginho si v roce 2021 užil působivého výkonu, když vyhrál Ligu mistrů, Evropský pohár a Superpohár UEFA, než skončil třetí v hodnocení Ballon d’Or.

Záložník ale stále prožívá těžké chvíle, když minul penaltu při obou remízách Itálie proti Švýcarsku v kvalifikaci mistrovství světa.

Pokud by se mu podařilo najít zadní část sítě doma nebo venku, tým trenéra Roberta Manciniho by skončil ve své skupině na špici a kvalifikoval se na mistrovství světa.

„Bolí to, když na to myslím, protože na to pořád myslím a bude mě to pronásledovat po zbytek mého života,“ řekl RAI Sport po porážce se Severní Makedonií.

„Dvakrát se tam dostat a nemít možnost pomoci svému týmu a své zemi je něco, co si s sebou ponesu navždy a tíží mě to. Lidé říkají, že musíme zvednout hlavy a jít dál, ale je to těžké.“

Kdyby Jorginho vstřelil tento pokutový kop proti Švýcarsku, Itálie by se kvalifikovala na mistrovství světa 2022! #Jorginho #WCQ pic.twitter.com/Qu5H6yPO7s – Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) 15. listopadu 2021

cm: Marco Verratti

Navzdory tomu, že je Verratti jedním z nejlepších záložníků na světě, se ve finále Světového poháru objevil pouze dvakrát, obě se konala v roce 2014.

Byl jedním z členů týmu, který se v roce 2018 nedokázal kvalifikovat na turnaj a poté odehrál celých 90 minut při porážce 1:0 se Severní Makedonií.

„Je těžké to pochopit. Myslím, že jsme tento zápas kontrolovali a museli jsme vyhrát. Museli jsme vyhrát,“ řekl Verratti po zápase RAI Sport.

„Když se rozhlédneme po šatně, měli jsme hráče, aby napadli samotný šampionát, ale tady mluvíme o katastrofě. Je velmi těžké dostat se z šampiona na nulu.“

Jméno: Martin Odegaard

Poté, co bojoval o příležitosti v Realu Madrid, Odegaard nyní naplňuje svůj potenciál v Arsenalu a v této sezóně je jedním z jeho hvězdných hráčů.

Tento 23letý hráč byl také jmenován kapitánem Norska v roce 2021 a jeho cílem bylo pomoci své zemi kvalifikovat se na velký mezinárodní turnaj poprvé od Euro 2000.

Stale Solbakken ale skončil ve skupině G třetí za Nizozemskem a Tureckem a jejich hráči se budou muset dívat z domova.

RW: Mohamed Salah

Od svého příchodu do Liverpoolu v roce 2017 se Salah etabloval jako jeden z nejlepších hráčů na světě díky svým úžasným skórovacím výkonům.

Křídelní hráč je také talismanem Egypta a proslavil se tím, že vstřelil penaltu, aby je poslal na mistrovství světa 2018, ale v roce 2022 nedokázal tento kousek zopakovat.

Po prohře v posledním finále Afrického poháru národů se Senegalem se Egypt střetl se stejnými soupeři o účast na mistrovství světa 2022 a zápas dospěl až k penaltovému rozstřelu.

Salah minul penaltu poté, co byl zaměřen laserem, než Sadio Mane minul svého spoluhráče v Liverpoolu z pokutového kopu a poslal Senegal do Kataru.

Sledujte: Mohamed Salah září laserem, než promešká egyptský drahý trest

ST: Erling Haaland

Haaland se stal jedním z nejžádanějších fotbalistů na světě, ale na šanci předvést své dovednosti na mistrovství světa si bude muset počkat.

Útočník Borussie Dortmund, který se narodil pár dní po konci Eura 2000, dokázal v šesti zápasech kvalifikace na mistrovství světa s Norskem vstřelit pět branek.

Kvůli problémům se zraněním ale vynechal své poslední čtyři kvalifikace na mistrovství světa a Norsko v těchto zápasech získalo pouze pět bodů z 12 možných.

LW: Luis Diaz

Diaz se loni v létě prosadil na Copa America, když v pěti zápasech vstřelil čtyři góly a pomohl Kolumbii dosáhnout třetího místa.

Křídelník, který se nedávno připojil k Liverpoolu za 37 milionů liber, ale nebude moci na mistrovství světa v roce 2022 stavět na slibných výkonech.

Poté, co Brazílie, Argentina, Ekvádor a Uruguay zajistily pro Jižní Ameriku automaticky čtyři body na mistrovství světa v roce 2022, Kolumbie doufala, že skončí pátá a postoupí do play-off, ale předběhlo ji Peru.

Náhradníci: Jan Oblak, Victor Lindelof, Frank Casey, Nicolo Parilla, Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang, Zlatan Ibrahimovic.

