Kate Winslet odhaluje, že její dcera Mia (20) vklouzla „pod radar“ jako herečka s jiným jménem

Kate WinsletDcera tiše kráčí ve stopách své matky.

Winslet, 45 let, nechá vyklouznout, že její 20letá dcera Mia Threbleton začala chovat nepozorovaně, protože má jiné jméno. Winslet Threapleton je zapletený s bývalým manželem Jimem Threapletonem.

“[She’s] 20 a herectví, “řekla Winslet nedávno Lauren Kelly v její show.” Teď je daleko v České republice, kde se chystá zahájit televizní seriál. “

„Myslím, že jsem to věděl [it] Winslet řekla o Threapletonovi, který šel v jejích stopách. A pak se před několika lety otočila a řekla: „Rád bych to zkusil. ”

S jiným příjmením Winslet řekla, že spojení Threapletona v Hollywoodu nebylo objeveno a že svou první roli získala sama.

Threapleton nedávno hrál ve filmu 2020 Stíny.

Winslet dodal: „Skvělé na ní je, že má jiný titul, takže upadla z dohledu a lidé, kteří si ji vybrali, nevěděli, že je mojí dcerou a to samozřejmě bylo důležité pro její sebeúctu. . “

Winslet byl ženatý s Threapletonovým otcem v letech 1998 až 2001 a později se oženil Americká krása Režisér Sam Mendes v roce 2003. Ve stejném roce přivítala svého syna Joe, kterému je nyní 17 let, než se oddělila od Mendese v roce 2011. Winslet je nyní vdaná za Edwarda Abela Smitha, s nímž sdílí svého sedmiletého syna Bear.

na setkání s různorodý Threapleton odhalil loni Stíny Byla to první část, kterou jsem vyzkoušel.

Řekla: „Právě jsem dokončila studium a byla jsem bez zkouškového pekla. Cítila jsem se vzrušená, nervózní a připravená začít zkoušet věci a doufám, že se mi naskytnou příležitosti ke zkouškám.“ „Jen jsem doufal, že dostanu příležitost udělat to, co jsem chtěl dělat tak dlouho!“

Pokud jde o její hollywoodské kořeny, Threapleton uvedla, že návštěva její oscarové matky na place byla speciální pochoutka, která se nestávala často.

„Ve skutečnosti jsem netrávila mnoho času kolem stránek, na kterých moje matka pracovala,“ řekla. Vždy to byla speciální pochoutka. Je to úplně jiná zkušenost, když se vám to stane, a není to jen něco, co bych si čas od času všiml. Opravdu chápu, proč se mé matce vždy líbilo, jak tvrdá práce byla. Má pravdu a miloval každou sekundu.