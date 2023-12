Xbox přijímá žádosti fanoušků o novou hru Banjo-Kazooie

Ikonické duo medvěda a ptáka Rare Banjo-Kazooie se loni vrátilo prostřednictvím služby Nintendo Switch Online a od té doby se fanoušci dožadují řádného návratu. Kolují dokonce nějaké fámy o možném oživení hry, jaké jsou tedy šance, že se něco takového někdy stane?

Ve stejném rozhovoru pro Windows Central Phil Spencer, generální ředitel společnosti Microsoft Gaming, předal fanouškům zprávu, ve které se zmínil, jak moc ví o těchto požadavcích, ale jde o to najít správný tým a správnou příležitost znovu navštívit tohoto ikonického maskota 90. let. Tady je to celé:



Phil Spencer: „Z naší historie jste viděli, že jsme se nedotkli každé franšízy, které by lidé chtěli, abychom se jí dotkli – fanoušci banja, slyším vás. Ale je pravda, že když najdeme správný tým a správnou příležitost, rád se k tomu vracím příběhy a postavy, které jsme již viděli.“

Samozřejmě nelze říci, že nová hra Banjo-Kazooie nutně vyjde na platformě Nintendo, ale Xbox v minulosti provedl všechny možné spolupráce, díky nimž se Banjo-Kazooie objevil v Super Smash Bros. Ultimate na Switch jako DLC bojovník.

Nedávno byl pro Switch Online oznámen Rare’s Jet Force Gemini a Microsoft uzavřel 10letou smlouvu o uvedení Call of Duty na více platforem včetně Nintenda. Začátkem tohoto roku také vydala Minecraft Legends na Switch.