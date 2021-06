‘To nejhorší teprve přijde’

Návrh zprávy připravený Mezivládním panelem pro změnu klimatu varuje, že pokud nebudou přijata přísná a okamžitá opatření k jeho omezení emise skleníkových plynů A aby globální teploty dále nerostly, je život na Zemi připraven na katastrofické zúčtování.

4000 stran Návrh, jehož kopii získala AFP, uvádí, že lidská rasa již možná promarnila svou šanci zabránit tomu, aby klima prošlo řadou prahových hodnot, které dále zahřejí planetu.

„Život na Zemi se může zotavit z drastického posunu v podnebí tím, že se vyvine v nové druhy a vytvoří nové ekosystémy,“ uvádí se ve zprávě. „Lidé nemohou.“

prahové hodnoty nebo zpětnovazební smyčky, včetně tání permafrostu, který zase uvolňuje metan do atmosféry. To zesiluje účinek skleníkových plynů, což vede k vyšším teplotám. V důsledku tání polárních ledových čepiček a ztráty mořského ledu absorbuje Země mnohem více ultrafialového záření a tepla ze slunce, což dále přispívá k tání ledu.

Nejsem optimista. Není to jen kvůli této zpětné vazbě, ale také proto, že jsme do atmosféry již vložili hodně oxidu uhličitého a ten oxid uhličitý vydrží velmi dlouho, řekla Jennifer Francis, vedoucí vědecká pracovnice Woodwell Center for Climate Research. Yahoo News. . Molekula oxidu uhličitého vydrží v atmosféře v průměru asi 100 let. Dosud jsme tedy nepocítili účinky oxidu uhličitého, které jsme již do atmosféry vložili. I bez přemýšlení o zpětné vazbě již máme v systému zabudováno mnoho změn klimatu jen proto, že klimatickému systému nějakou dobu trvá, než se přizpůsobí této nové úrovni skleníkových plynů v atmosféře. Všechny komentáře [happens is] Prostě ta odpověď byla větší, než by mohla být jinak. “

Od předindustriální doby se teplota Země zvýšila o 1,1 ° C. Ve své mezníkové zprávě z roku 2018 varoval Mezivládní panel pro změnu klimatu Vážné následky Lidstvo musí selhat, aby globální průměrné teploty neklesly nad 1,5 ° C. Ale většina vědců v oblasti klimatu nyní věří, že dosažení tohoto cíle bude téměř nemožné vzhledem k rychlosti, s jakou emise nadále rostou.

Návrh zprávy, který se připravuje před listopadovým zasedáním světových vůdců na jednáních OSN o klimatu ve skotském Glasgow, rovněž varuje, že oteplování o 1,5 stupně Celsia bude vyžadovat, aby se lidé přizpůsobili způsoby, které si před desítkami let nepředstavovaly.

Zpráva uvádí, že „I při zvýšení teploty o 1,5 ° C se podmínky změní nad schopnost mnoha organismů adaptovat se. Současná úroveň adaptace nebude dostatečná k tomu, aby reagovala na budoucí klimatická rizika.“

Náklady na přizpůsobení se této nové realitě budou neúnosné, zejména v těch částech světa, kde jsou zdroje již omezené.

„Očekává se, že náklady na přizpůsobení pro Afriku vzrostou o desítky miliard dolarů ročně při oteplení o více než 2 stupně,“ uvádí se ve zprávě.

V dalším bodě zlomu by se povodí amazonského deštného pralesa, kde rostliny absorbují oxid uhličitý a pomáhají udržovat růst teplot, mohl podle zprávy brzy proměnit v savanu.

Zpráva rovněž konstatuje, že pobřeží po celém světě, která již zaznamenávají vzestup hladiny moří, budou muset čelit neobyvatelným podmínkám, protože tropické cyklóny budou nadále posilovat. Takové vlny veder zametá přes západní USAA období požárů, která nadále vytvářejí rekordy po celém světě, se časem jen zhorší.

„To nejhorší teprve přijde a ovlivní životy našich dětí a vnoučat mnohem více než našich vlastních,“ uvádí se ve zprávě.

Zpráva varuje, že příležitost k zamezení strašlivým následkům se rychle uzavírá.

„Potřebujeme transformační změnu, která funguje na procesech a chování na všech úrovních: jednotlivci, společnosti, podniky, organizace a vlády,“ říká a dodává: „Musíme předefinovat náš způsob života a spotřeby.“

