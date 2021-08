„Udělejte to pro lidi, na kterých vám záleží“: Floridská žena naléhá na lidi, aby se nechali očkovat poté, co ve stejný týden ztratili otce a bratra kvůli Covid-19

Její otec Mark McCall (60) zemřel v pátek brzy ráno v oddělení Covid v Jacksonville na Floridě, kde se s virem léčila i její matka Sherry McCool (58).

Rodina se již v pondělí vzpamatovávala po smrti jejího bratra Bretta McCalla (35).

„Byl to jeden z nejintenzivnějších, nejtěžších a nejtěžších zážitků, které jsem za celý svůj život zažil, a nikdy bych to nepřál nikomu z jeho rodiny,“ řekl McCall CNN. „Chci říct, přál bych si, abych to nebyl já, ale jsem si jistý, že bych to nikomu nepřál.“

Řekla, že její matka byla dostatečně zdravá na to, aby se v pátek večer mohla vrátit domů, ale po tom, co před více než 38 lety ztratila svého nejstaršího syna a manžela, má zlomené srdce.

McCall řekl, že se rodina bála dostat vakcínu, protože měli zdravotní stav a nevěděli, jak jejich těla zareagují na injekci. „Nesnažili jsme se nikoho přesvědčit, aby to nedostal,“ řekla. „Nestarali jsme se o volby, které lidé udělali, ale bohužel jsme se rozhodli špatně.“ Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí: V pátek ráno je plně očkováno 49,5% americké populace a 57,9% lidí starších 12 let Byli očkováni od věku. Četnost očkování proti Covid-19 ve Spojených státech za poslední tři týdny neustále rostla, zejména v mnoha jižních státech s nízkou mírou očkování, Podle CNN analýzy CDC dat Poslední návštěva s tátou McCall uvedla, že na Covid-19 byla testována negativně a dostala první očkování od hospitalizace jejích rodičů. Ona a její snoubenec mohli ve čtvrtek nosit dvojité masky a plné OOPP na nedávnou návštěvu u jejího otce. McCall řekla, že její otec byl unavený a bral spoustu léků, ale snažila se zůstat spolu, když ho chytila ​​za ruku a promnula mu hlavu. READ Změna klimatu: Studie ukazuje, že množství tepla zachyceného Zemí se za pouhých 15 let zdvojnásobilo „Nemohla jsem ho obejmout a nemohla jsem ho políbit, ale otřela jsem ho a řekla mu, že jsem tam a byla jsem na něj hrdá, protože tlačil stejně jako on,“ řekla. „Musím mu říct, že jsem ho miloval a je to v pořádku a byl jsem očkován. Řekl, že mě také zná a miluje mě.“ Řekla, že její bratr Brett onemocněl čtvrtého července a byl převezen přímo na jednotku intenzivní péče, když šel na pohotovost na ošetření. Brittova snoubenka také dostala Covid a její matka a babička na to zemřeli po dobu pěti dnů Řekl McCall. Řekla, že se její bratr zdá být v pořádku, dokud nebude muset použít ventilátor. „Po dvou dnech chtěl jít domů, takže se snažil udělat všechno, aby se dostal domů,“ řekla. Tři týdny se snažil dostat domů a měl komplikace od Covida a nevyšlo to. McCall řekla, že její rodiče dostali Covid-19 týden po Brettovi. Byli poblíž jiných příbuzných a přibližně ve stejnou dobu onemocněli. Řekla, že její matka byla okamžitě převezena do nemocnice, ale příznaky jejího otce nebyly závažné, a tak byl požádán o domácí karanténu doma. Jeho stav se zhoršil a byl nucen ho po devíti dnech přijmout. „Lidé mu jeho otce závidí.“ McCall řekl, že její otec byl její hrdina a udělal vše, co bylo v jeho silách, aby se ujistil, že nic nechce nebo nepotřebuje – šel by naplnit její auto benzínem, i když bude dospělá.

„Ach můj bože,“ řekla, „byli jsme tak těsní.“ „Doslova jsme měli jeden z nejlepších vztahů, které může otec s dcerou mít.“ Mark byl mistrem ve frézovacím obchodě Duval County Public Schools a pracoval s Brettem. Sherry je mediální specialistka v regionu. Řekla: “Můj táta může všechno. Dokáže opravit tvé auto – nic o něm nebude vědět, ale dokáže ho opravit – a byl to nejlepší řemeslník, kterého jsem kdy viděl.” „Nevím, jak by někdo mohl vyplnit boty, které mi zanechal otec. Tolik lidí ho milovalo a stále miluje.“

McCool řekla, že ona a její bratr Cason McCall (31) vyrůstali ve Brettově stínu, protože byl úžasný sportovec s „nejkrásnějšími modrými očima“ a byl „nejlaskavějším a nejněžnějším člověkem, kterého jsem kdy potkal“. Řekla, že Brett byl jejich vůdce a vždy věděl, co říct, „zvláště v takových situacích“.

„Casson a já to těžko zvládáme, protože Brett byl ve všem tak dobrý a v takových věcech byl tak dobrý,“ řekla. „Miluji Caisona a cítím k němu, protože musí být vůdcem a musí nás chránit. Jsem to jen já, on a moje máma.“ READ Rodiče zabývající se neočkovanými dětmi McCall řekla, že hodně lituje a přála si, aby se mohla vrátit v čase a činit jiná rozhodnutí. Řekla, že její otec „měl tam být pro spoustu věcí“, včetně její svatby příštího května. „Chtěla jsem, aby mě tak moc procházel uličkou a on tam nebyl,“ řekla. „Je to všechno proto, že jsme se báli. Báli jsme se očkování a báli jsme se všeho.“ Chce, aby lidé, kteří si myslí, že se jim to nemůže stát, věděli, že o tom také přemýšlela, dokud její rodina neochorie. „Všichni lidé, kteří se bojí očkování, udělejte to!“ Ona řekla. „Udělej to pro lidi, na kterých ti záleží, protože si nemyslím, že bys je chtěl vidět trpět stejně jako my teď.“