Lebka z české jeskyně může obsahovat nejstarší moderní lidský genom

Sekvence genomu moderní lidské lebky jsou staré asi 45 000 let, což z něj činí nejstarší nález svého druhu. Je to důležitý archeologický nález, ale použití neortodoxní metody datování vede k pochybnostem o výsledku. V související studii vědci také ukázali, že k míšení mezi neandertálci a lidmi došlo častěji, než jsme si mysleli.

Moderní člověk, lépe známý jako rozumný muž, který se objevil asi před 300 000 lety v Africe. Existují kosterní pozůstatky našich vzdálených předků, ale fosilní nálezy jsou špatné. Nejchudší je genetický důkaz, z nichž nejstarší je genom 45 000 let staré osoby Ust Ishim ze západní Sibiře, Popište to v roce 2014.

ale jako nový Výzkum Publikováno dnes v Nature Ecology & Evolution ukazuje, že vědci možná našli starší genom. Tým vedený Kai Prufferem z Max Planck Institute for Science of Human History v Německu objevil, co může být ve fosilním záznamu nejstarší rekonstruovaný moderní lidský genom. To znamená, že lze-li použitou metodu datování považovat za spolehlivou. Genom odebraný z lebky nalezené v České republice se zdá být nejméně 45 000 let starý a pravděpodobně starší.

související s papír, který se dnes také objevil v Nature Ecology & Evolution, popisuje pozůstatky raného novověku nalezené v bulharské jeskyni. Vracíme se zhruba do stejného časového období a DNA těchto lidí naznačuje, že křížení s neandertálci bylo pravděpodobně častější, než se dříve předpokládalo.

Lebka popsaná v Prüferově práci byla vytažena z Koněpruské jeskyně v roce 1950 a byla nalezena spolu s dalšími kosterními pozůstatky. Tato jeskyně se nachází ve Zlatém kůni, což v češtině znamená „zlatý kůň“, a je vzdálená 40 km od Prahy.

Čelní pohled na lebku zlatého koně. (Foto: Zlatý kůň)

Genetická analýza většinou neporušené lebky, která patřila lidské ženě, ukazuje, že nesla mezi 2% a 3% neandertálského původu, což v zásadě odpovídá množství nalezenému u dnes neafrických lidí. Žádný žijící člověk však dnes nepochází přímo ze ženy Zlato-ku, protože patřila ke skupině, která nepřenášela žádnou DNA pozdějším evropským nebo asijským skupinám raně novověkých lidí.

„Pokud víme, populace, do které patříte, nepřispěla k současné populaci,“ vysvětlil Proffer v e-mailu. „Spekulujeme, že jeho obyvatel vyhynuli spolu s neandertálci, kteří v té době žili v Evropě, a že k jejich zániku mohla přispět velká sopečná erupce v Itálii asi před 39 000 lety.“

Proffer odkazuje na soubor Kampaňská sopečná erupce Ignimbright, který vážně narušuje klima na severní polokouli a ztěžuje život jak moderním lidem, tak neandertálcům během poslední evropské doby ledové.

To je všechno dobré a (přiměřeně) nekontroverzní – když se dostaneme k historii lebky, nastanou problémy.

Počáteční datování lebky pomocí radiokarbonu přineslo datum blízké 15 000 let. Věřit, že to není pravda (pitva lebky naznačuje dřívější datum), Proffer a její kolegové to zkusili znovu a poskytli datum blížící se před 27 000 lety. Po několika čisticích procedurách bylo třetí datum označeno radiokarbonem, což naznačuje, že žena žila asi před 19 000 lety. V tomto bodě si vědci uvědomili, že mají co do činění s vysoce kontaminovaným vzorkem.

“Našli jsme důkazy o kontaminaci hovězí DNA v analyzované kosti, což naznačuje, že hovězí papain byl používán v minulosti.” [fix] Cosimo Post, spoluautor studie a profesor paleogenetiky na univerzitě v Tübingenu, vysvětlil ve svém prohlášení, že lebka pochází z radiokarbonů mladší než skutečný věk fosílie. Posth dříve působil jako vedoucí výzkumné skupiny v Institutu Maxe Plancka.

S vyloučením radiokarbonového datování, které je pro tento vzorek užitečným nástrojem, se tým obrátil na techniku, při které by délka DNA segmentů mohla být použita k odvození věku člověka. Vědci konkrétně měřili délku částí neandertálců, protože s každou následující generací se tyto části zkrátily.

Tato analýza naznačuje, že žena Zlatý kůň žila nejméně 2 000 let po poslední páření, kterého se zúčastnili její předkové moderních lidí a neandertálců (asi 63 až 78 generací). „Délky neandertálských segmentů jsou delší než ty, které byly pozorovány v aktuálně nejstarším moderním lidském genomu ~ 45 000 let starého jedince Ust’-Ishim ze Sibiře, což naznačuje, že tento jedinec ze Zlatého koně je jednou z prvních euroasijských populací expandovat mimo Afriku. “,“ uvedli autoři ve své studii. Osoba Ust Ishim byla oddělena od neandertálců asi 84 až 94 generací, podle článku.

Při předpokladu jedné hybridizační události nové poznatky znamenají, že Zlatý kůň je v podstatě ve stejném věku jako ~ 45 000 let starý exemplář Ust’-Ishim, nebo možná „až na několik stovek let“, podle článku. Pokud ale po této neandertálské příměsi došlo v linii Ost-Ishim k druhému křížení neandertálců, autoři napsali: „Zlato Ki může být o několik tisíc let starší než Ost-Ishim,“ a dodali, že tomu tak nebylo. Našel jsem podporu pro druhou směsici neandertálců.

To vše je velmi zajímavé, ale je jasné, že bude muset být stanoveno stabilnější datum, snad s využitím jiných metod.

Izrael Hershkowitz, archeolog z Tel Avivské univerzity a odborník na raně novověké lidi, v e-mailu uvedl, že autoři „neznají věk lebky ve skutečnosti a rozsah je široký.“ Hirschkowitz však uvedl, že data použitá k určení stáří lebky – mitochondriální DNA a vzor neandertálských genových segmentů – jsou „zajímavá“, ale nebyl si úplně jistý jejich účinností jako techniky datování.

Pokud jsou tyto výsledky přesné, vzorek Zlatý kůň nyní představuje nejstarší moderní lidský genom ve fosilním záznamu. Nový článek dále poskytuje vzácný pohled na genetickou výbavu raně novověkých evropských lidí z tohoto období.

Skupina, do které žena Zlatůň kůň patří, nepřežila, což je také zajímavé. Navrhuje několik vln migrace do Evropy z Afriky a / nebo některé složité scénáře nahrazování populace, ve kterých některé skupiny přežily a jiné nikoli. To, že tento exemplář patřil „populaci před rozdělením mezi evropskou a asijskou populací“, je podle Hershkowitze významné, za předpokladu, že jejich první tvrzení „že lebka je velmi stará, je pravdivé“.

To, že moderní lidé žijí v Evropě po dlouhou dobu, není velkým rozšířením. Důkazy z roku 2020 naznačují, že moderní lidé ano Současnost, dárek v jihovýchodní Evropě před 47 000 až 43 000 lety, zatímco důkazy z roku 2019 naznačují, že někteří moderní lidé se dostali do Evropy, konkrétně do Řecka, před 210 000 lety.

Druhý dokument vedený Matejou Hajdenjakem z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v německém Lipsku popisuje zbytky raného novověku nalezené v jeskyni Bacho Kiro v Bulharsku. Tyto pozůstatky byly původně popsány ve výše uvedeném článku z roku 2020, ale nová analýza se ponoří hlouběji do jejich DNA.

Neandertálci a lidé se křížili v určitém okamžiku před 55 000 až 60 000 lety. Doposud však archeologové měli pouze jednu osobu, 40 000 let starou fosilii Oase1 z Rumunska, která vystavovala Původ moderních neandertálců, v objevu naznačujícím, že moderní lidé a neandertálci byli vychováni vícekrát.

„Nemůžeme však vyloučit, že šlo pouze o náhodné zjištění,“ vysvětlil Hajdenjak v e-mailu. „Nyní v této studii máme tři přibližně 45 000 let staré jedince z jeskyně Bacho Kiro s neandertálskými předky velmi blízkými jejich rodinné historii, stejně jako Oase1,“ řekla, což naznačuje, že „příměs byla častější, než jsme si dříve mysleli. “

Ve skutečnosti tři nejstarší jedinci nalezení v Bacho Kiro měli mezi 3% a 3,8% neandertálské DNA, což je o něco více než současná populace. Je neuvěřitelné, že tito lidé měli předky neandertálců méně než šest – nebo dokonce méně – generací zpět, ve skutečně úžasném objevu.

„Na rozdíl od toho, co lze očekávat od starověkých jedinců v Evropě, jsou jedinci Pacho Kero více příbuzní lidským skupinám, které přispěly svým genetickým materiálem ve východní Asii než v západní Eurasii,“ řekl Hajdenjak. „Klíčové je, že všichni starší jedinci v jeskyni Bacho Kiro mají ve svých rodokmenech velmi blízké předky neandertálců, což naznačuje, že příměsi mezi těmito ranými lidmi v Evropě a neandertálci byla běžná.“

Paleontologie odhaluje některé fascinující věci o naší minulosti, zvláště když funguje vedle archeologických i strukturálních artefaktů. Naše historie je stále více zaměřena a krajina je stále zajímavější.