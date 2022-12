Indie není spojencem Spojených států, ale další supervelmocí: úředníkem Bílého domu

Představitel Bílého domu Curt Campbell řekl, že indická komunita ve Spojených státech je silným spojením.

Washington:

Vysoký představitel Bílého domu řekl, že Indie, která má jedinečný strategický charakter, nebude spojencem Spojených států, ale další supervelmocí, a zdůraznil, že žádný jiný bilaterální vztah se „neprohlubuje a neupevňuje“ rychleji než bilaterální vztahy. obě země za posledních dvacet let.

Kurt Campbell, koordinátor Bílého domu pro Asii, na otázku ohledně Indie během vystoupení na zasedání Aspen Security Forum zde ve čtvrtek řekl, že podle jeho názoru je Indie nejdůležitějším bilaterálním vztahem pro Spojené státy v 21. století.

„Pravdou je, že nevím o žádném dvoustranném vztahu, který by se za posledních 20 let prohluboval a upevňoval rychleji než Spojené státy a Indie,“ řekl publiku ve Washingtonu.

Řekl, že Spojené státy musí investovat více ze svých kapacit, budovat vztahy mezi lidmi a spolupracovat na technologiích a dalších otázkách.

„Indie má jedinečný strategický charakter. Nebude spojencem Spojených států. Má touhu být nezávislou a silnou zemí a bude další velmocí. Ale myslím, že existují důvody se domnívat, že naše strategická aliance je roste téměř v každé aréně,“ řekl Campbell.

Přiznal, že oba byrokraté mají zábrany a že existuje mnoho výzev.

„Ale myslím si, že tohle je vztah, který musí mít nějaké ambice. Musíme se podívat na věci, které můžeme dělat společně, ať už je to ve vesmíru, ať už je to vzdělávání, ať už je to o klimatu, ať už je to o technologiích, a dáme se do pohybu.“ „skutečně trend.“

„Pokud se podíváte na posledních 20 let a podíváte se na překážky, které byly překonány, a na hloubku vzájemného střetu mezi oběma stranami, je to úžasné,“ řekl.

Zdůraznil, že vztah mezi Indií a Spojenými státy není založen pouze na obavách z Číny.

„Je to hlubší pochopení důležitosti synergie mezi našimi komunitami,“ řekl a dodal, že zdejší indická komunita je silným spojením.

Campbell uznal, že Indové byli ambivalentní, když se prezident Joe Biden a jeho administrativa rozhodli posunout čtveřici na úroveň vůdce.

Indie, Spojené státy a mnoho dalších světových mocností hovořilo o nutnosti zajistit svobodný, otevřený a prosperující Indo-Pacifik na pozadí eskalujících čínských vojenských manévrů v regionu bohatém na zdroje.

Čína si nárokuje téměř celé sporné Jihočínské moře, i když na jeho části si nárokuje Tchaj-wan, Filipíny, Brunej, Malajsie a Vietnam. Peking vybudoval umělé ostrovy a vojenská zařízení v Jihočínském moři. Čína má také územní spory s Japonskem ve Východočínském moři.

„V jejich byrokracii se možná objevily hlasy, které byly proti. Ale když prezident Biden opakovaně přímo apeloval na premiéra (Narendru) Modiho, rozhodli se, že je to v jejich zájmu,“ řekl.

Představitel Bílého domu uvedl, že Spojené státy velmi konstruktivně spolupracují se svými indickými partnery na řadě klíčových iniciativ v oblasti poskytování vakcín proti COVID-19, v námořním dosahu a vzdělávání.

„S potěšením mohu říci, že v roce 2023 nás australský premiér (Anthony) Albanese pozval na velké čtyřstranné setkání, které, jak věříme, rozšíří naši koordinaci a spolupráci, a to nejen v jihovýchodní Asii a také v indo-pacifickém regionu,“ řekl. řekl.

„Pokud jde o Quad, jsem velmi optimistický. Myslím, že to bude i nadále neformální prostředí. Má však mnoho komunikačních linií a posílilo a prohloubilo koordinaci mezi těmito čtyřmi hlavními námořními demokraciemi,“ řekl Campbell.

Quad, známý jako Quadripartite Security Dialogue, je skupina čtyř zemí: Spojené státy, Austrálie, Indie a Japonsko.

Tisková mluvčí Bílého domu Karen Jean-Pierreová dnes na svém denním briefingu novinářům řekla, že vztahy mezi Indií a USA jsou silné.

„Tomu věříme,“ odpověděla na otázku.

„Jsme vděční za jejich (indické) vedení v minulém G20 a těšíme se na úzkou spolupráci s Indií jako novým předsedou G20. Proto se také těšíme na pokračování spolupráce s Indií na řadě důležitých regionálních a globálních problémy také,“ řekl Jean-Pierre.

Indie oficiálně převzala předsednictví G20 minulý týden.

Mluvčí řekl, že Bidenova administrativa nadále požaduje potvrzení od starosty Los Angeles Erica Garcettiho jako amerického velvyslance v Indii.

„Chceme, aby se to stalo rychle, o čemž se hlasovalo…se silnou podporou obou stran pro působení ve funkci velvyslance v Indii. Nemáme žádné aktualizace o načasování, ale budeme v tom pokračovat,“ Jean-Pierre řekl.

Garcetti (51) je starostou Los Angeles od roku 2013. Je blízkým spolupracovníkem prezidenta Bidena.

V červenci 2021 Biden nominoval Garcettiho jako svého velvyslance v Indii.

Na potvrzení Garcettiho jmenování Senátem se ale čeká už více než rok. Jeho nominaci původně zablokoval republikánský senátor Chuck Grassley kvůli obvinění z nevhodného chování seniora z jeho štábu.

Přestože pozastavení jeho nominace bylo zrušeno, vládnoucí demokraté se zdráhají předložit jeho kandidaturu k potvrzení před celým Senátem, protože se domnívají, že pro něj nemají dostatek hlasů.

Minulý měsíc Bílý dům vyjádřil přesvědčení, že Senát Garcettiho potvrdí.

(S výjimkou titulku nebyl tento příběh editován štábem NDTV a byl publikován ze syndikovaného zdroje.)