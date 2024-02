Nanpakal Nerathu Mayakkam se objevil v seznamu pěti nejlepších mezinárodních filmů The New York Times

Nanpakal Nerathu Mayakam, nedávno vydaný malajálamský film s Mammoottym v hlavní roli, je od svého uvedení oceňován ze všech stran. Nyní má režisér Lijo José Pellissery v čepici další pírko, protože byl zařazen do seznamu New York Times Seznam pěti nejlepších mezinárodních filmů ke shlédnutí na prvním místě.

Producenti filmu to oznámili na svém twitterovém účtu. Je to poprvé, co byl na seznamu nalezen indický film. Časopis popsal film jako každodenní plátek Kafky: jemnou, ostře sledovanou komedii. Mezi další filmy na seznamu patří francouzský film JumboNorský film Humanitární pozicečeský film místní A britský film coTh.

Nanpakal Nerathu Mayakam Film se točí kolem Jamese, malajského člena rodiny středního věku, který vklouzl do odpoledního spánku a probudil se jako jiný člověk – Sundaram, Tamil. Před uvedením v kinech měl Nanpakal Nerathu Mayakkam světovou premiéru na 27. mezinárodním filmovém festivalu v Kerale, kde v divácké anketě získal cenu Rajatha Chakoram.

Nanpakal Nerathu Mayakam Má scénář od S Hareshe založený na příběhu Lijo. Ve filmu také hrají tamilští herci jako Ramya Pandian, Namu Narayana a Po Ram v prominentních rolích.