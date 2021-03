Jak investovat na rozvíjejících se trzích v roce 2021

Rozvíjející se trhy znovu přitahují pozornost investorů, protože někteří lidé hledají místa pro diverzifikaci svých portfolií.

Zatímco Spojené státy mají největší ekonomiku na světě, existují i ​​jiné země a regiony s ekonomikami, které rostou mnohem rychleji.

že Rozvíjející se trhy Je to ekonomika, která zaznamenala rychlý ekonomický růst, ale stále má prostor pro růst, což znamená, že nedosáhla svého plného ekonomického potenciálu jako vyspělá ekonomika.

Index MSCI Emerging Markets představuje 27 různých zemí rozvíjejících se trhů, mezi něž patří Brazílie, Chile, Čína, Kolumbie, Česká republika, Egypt a Řecko. Index obsahuje více než 1 300 aktiv různého rozsahu napříč sektory. Čína drží téměř 40% indexu, následovaná váhami Tchaj-wan, Jižní Korea, Indie a Brazílie.

Roční výnos indexu od prosince 2000 je přibližně 10%. Zatímco dopad místní epidemie také Mezinárodní investice„Akcie rozvíjejících se trhů vzrostly meziročně přibližně o 3,85% a mají roční výnosy kolem 36%.

Jelikož se někteří investoři obávají nadhodnocení amerického akciového trhu, mohou v tom být obchody s akciemi na rozvíjejících se trzích nebo prostor pro rezervy společností. Trh roste.

„Rozvíjející se trhy se na americkém trhu prodávají se sníženým oceněním, ale může mít krátkodobou výhodu spojenou s globálním růstem vyplývajícím z pandemie,“ říká Jeremy Schwartz, výkonný viceprezident a vedoucí globálního výzkumu ve WisdomTree Asset Management.

Je to pozitivní kombinace, říká Schwartz. I když rozvíjející se trhy nejsou imunní vůči rizikům, uvedení vakcín na trh, stabilní hospodářské oživení a nízké úrokové sazby mohou být v letošním roce atraktivní pro protivětry akcií rozvíjejících se trhů:

Rizika investování na rozvíjejících se trzích.

Výhody investování na rozvíjejících se trzích.

Příležitosti rozvíjejícího se trhu.

Jaká jsou rizika investic na rozvíjejících se trzích

Investoři nejsou v zemi rozvíjejícího se trhu na místě, aby měli přímý pohled na to, co se děje.

To může představovat problémy s transparentností, protože je obtížné najít oficiální dokumenty týkající se finančních informací nebo iniciativ společnosti. Zveřejnění spolehlivých a kvalitních informací o společnosti může být obtížné, protože regulační požadavky na veřejné podávání zpráv nejsou v zemích rozvíjejících se trhů tak silné jako ve Spojených státech.

Ve srovnání s veřejně obchodovanými společnostmi ve Spojených státech, které vyžadují veřejné podání Komisí pro cenné papíry, může tento nedostatek přístupu představovat výzvu pro investory, kteří chtějí provést důkladnou analýzu a náležitou péči o potenciální mezinárodní investici.

V rozvíjející se tržní ekonomice je realitou také politické riziko. Nestabilní vedení může vést k ekonomickým důsledkům, které mohou nepříznivě ovlivnit podniky v zemi nebo regionu, což může vést k nižším než očekávaným výnosům pro akcionáře. Firemní zásah by mohl být výsledkem překrývání politiky a podnikání. To může poškodit pověst a transparentnost společnosti a vést ke ztrátě důvěry akcionářů ve správu a řízení společnosti.

Měna země souvisí s výkonem ekonomiky.

„Měnové riziko je nejdůležitějším rozdílem mezi domácími investicemi a na rozvíjejících se trzích,“ říká Eric Lev, hlavní investiční ředitel společnosti Pillard v San Mateo v Kalifornii.

Pokud ekonomika roste, hodnota měny může vzrůst. Může se také stát opak, v takovém případě může vzniknout měnové riziko. V závislosti na hodnotě měny rozvíjejícího se trhu mohou výnosy z investic kolísat.

“Je velmi vzácné, aby rozvíjející se trhy překonaly americké akcie, pokud nemají zpětný vítr od síly měny,” říká Lev.

„Slabost v měnách rozvíjejících se trhů by mohla být výsledkem špatného finančního nebo měnového řízení, slabé poptávky po primárních vývozech země, politických otřesů nebo vysokých úrokových sazeb ve Spojených státech, což by mohlo oslabit schopnost mnoha rozvíjejících se trhů podporovat růst financovaný dluhem,“ pokračoval.

Rozvíjející se tržní ekonomika může čelit mnoha výzvám, jako jsou nedostatečné zdroje nebo fyzické zboží, zpoždění ve výrobě a znemožněný růst podnikání. Další rizika Zahrnují vadné měnové politiky, finanční praktiky, které vedou ke slabé ekonomice, nebo nevhodné regulační postupy. Toto ekonomické riziko může vést k nestabilnímu investičnímu portfoliu.

Jaké jsou výhody investování na rozvíjejících se trzích

Investoři, kteří chtějí diverzifikovat, ji mohou najít v akciích na rozvíjejících se trzích.

Říká Jared Leonard, specialista na mezinárodní kapitálové investice ve společnosti Hartford Funds ve Filadelfii.

Leonard pokračuje, že tato diverzifikace poskytuje expozici nejen různorodým podnikům a geografickým oblastem, ale také expozici místním ekonomikám, které nemusí být v dosahu zahraničních společností.

Investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích jsou atraktivní, protože tyto země mají rostoucí ekonomiky. Více lidí se vymanilo z chudoby, což vedlo k rostoucí střední třídě. Tato nová skupina spotřebitelů podporuje ekonomický růst a může společnostem poskytovat příležitosti k inovacím a prosperitě.

Další důležitou výhodou investic na rozvíjejících se trzích je kontrola tempa ekonomického růstu. Podle Světového ekonomického výhledu MMF z ledna 2021 je prognóza růstu rozvíjejících se trhů a rozvojových ekonomik v roce 2021 6,3%, ve srovnání s prognózou růstu vyspělých ekonomik do roku 2021 ve výši 4,3%.

Charlie Wilson, manažer portfolia a generální ředitel Thornburg Investment Management v Santa Fe v Novém Mexiku, vysvětluje charakteristiky rozvíjejících se trhů, díky nimž je tento trh atraktivní pro dlouhodobý růst.

Z 27 zemí rozvíjejících se trhů v indexu rozvíjejících se trhů MSCI Wilson říká, že tyto země tvoří přibližně 13% až 15% světové tržní kapitalizace. “Ale (tvoří) zhruba 50% globálního HDP a přibližně 60% světové populace žije na rozvíjejících se trzích, takže jsou významně nedostatečně zastoupeni, pokud jde o tržní hodnotu ve vztahu k jejich příspěvku ke globální ekonomice,” vysvětluje . .

Existuje však spousta prostoru pro růst této tržní hodnoty.

Při pohledu do budoucna Wilson říká, že přibližně 80% globální střední třídy bude na konci tohoto desetiletí žít na rozvíjejících se trzích.

„Začíná růst spotřebitelů na rozvíjejících se trzích v Indii, Koreji a Číně,“ říká.

Kromě toho se zlepšily investiční příležitosti, poznamenává Wilson. „Čtyři z 10 největších světových společností podle tržní hodnoty žijí na rozvíjejících se trzích, což odráží skutečnost, že tyto příležitosti k získání značné ziskové síly vytvářejí zákazníci na rozvíjejících se trzích,“ říká.

Příležitosti rozvíjejícího se trhu

Odborníci vyzývají investory, aby provedli výzkum typu ekonomiky a politické správy jakékoli rozvíjející se tržní ekonomiky.

„Čína je druhou největší ekonomikou na světě a zotavuje se rychleji než některé jiné trhy,“ říká Harry Brodman, výkonný ředitel a vedoucí praxe na rozvíjejících se trzích ve výzkumné skupině Berkeley Research District v Kolumbii.

I když v Číně dochází k velkému růstu, Brodman říká, že existuje také mnoho rizik, protože v Číně dominuje země.

„Pokud by stát vlastnil všechny velké společnosti a kdyby měl stát změnit svou politiku, mělo by to úžasný efekt,“ vysvětluje.

Jednotliví investoři mohou zahájit zkoumání investic na rozvíjejících se trzích přístupem k bodu A. Prospekt podílového fondu. Podívejte se na rozdělení a váhu každé země Sektorové alokace. Zde naleznete očekávání manažerů fondů ohledně investičních výsledků spolu s riziky a příležitostmi pro růst.

Brodmann doporučuje retailovým investorům, aby se při investování na rozvíjejících se trzích, jako je Latinská Amerika, Asie nebo Evropa, zabývaly konkrétními regiony.

„Zúžení investic do skupiny zemí v konkrétním regionu vám zajistí určitou míru konzistence na regionální úrovni,“ říká Brodman. Tímto způsobem můžete pomoci eliminovat rizika vzniku země s příliš velkou váhou, která by mohla ovlivnit směr výkonu fondu.

Investoři se mohou obrátit na fondy, aby získali expozici na rozvíjejících se trzích. Jeden příklad: Thornburg Develop World Fund (burzovní list: THDAX), S celkovým ročním výnosem téměř 23% v roce 2020.

THDAX by mohl částečně představovat svůj silný výkon díky zaměření na vysoce kvalitní podnikání ve třídě aktiv na rozvíjejících se trzích. Wilson poukazuje na zaměření fondu na silné podniky, které mohou úspěšně projít náročnými obdobími silného výkonu fondu.

„Do našich portfolií jsme vstoupili do akcií pomocí vlastního kapitálu a přehodnotili jsme výhled každé společnosti v optimistickém a negativním scénáři pro každé vlastnictví,“ říká Wilson. „To nás vedlo k přesunu kapitálu z rozvíjejících se trhů, protože jsme cítili, že výhled byl pochmurný a nejasný, což ztěžovalo hodnocení společností na trhu, kde jsme viděli lepší jasnost.“

Dalším fondem rozvíjejícího se trhu, který je třeba zvážit, je fond VanEck Emerging Markets Fund ( EMRZX), S 89 podíly, které zahrnují Tencent Holding a Alibaba Group Holding ( Babe(A HDFC banka) HDB) Jako první tři pozice.

EMRZX se zaměřuje na malé až velké společnosti s růstovým potenciálem v různých odvětvích. Čína tvoří přibližně 38% váhy indexového fondu, následovaná Indií a Tchaj-wanem. Některá z těžkých odvětví jsou mimo jiné na uvážení spotřebitele, financí a IT. Meziročně fond dosáhl téměř 5% a jeho celková návratnost po dobu jednoho roku je přibližně 30%.

Pryč

Rozvíjející se trhy jsou rozvíjející se ekonomiky s velkou volatilitou. Investice v těchto zemích však přicházejí s riziky a přínosy. Oslovení jiného souboru zemí může vystavit investory, kteří hledají vyšší výnosy, růst a diverzifikaci.

Jelikož každá země MSCI EM roste svým vlastním tempem, může být definování vyhlídek pro tento trh výzvou. Odborníci však tvrdí, že tento rok má potenciál růst, mnohem rychleji než rozvinuté trhy.

Polina Licus je investiční reportérka pro US News & World Report, pokrývající investice a správu aktiv. Před zahájením své kariéry reportérky investic absolvovala Polina University ve Villanově, kde studovala politologii, komunikaci a obchodní administrativu. Po absolvování vysoké školy strávila Paulina několik let jako manažerka rizik ve Fannie Mae, kde předvídala a minimalizovala kreditní riziko společnosti.

Můžete kontaktovat a kontaktovat paní Likos dál Linkedin