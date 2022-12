Elden Ring má na cestě „několik dalších věcí“ a Miyazaki plánuje „zajímavější hry“

Dobrá zpráva, Elden Lords: Ředitel Hidetaka Miyazaki chce, abyste věděli, že na cestě do Elden Ring je „několik dalších“…a má „více vzrušujících her než [Elden Ring]I na rukávu.

Ve své děkovné řeči na udílení cen 2022, během níž byl Elden Ring vyhlášen kýženou cenou za hru roku, Miyazaki řekl, že vítězství „opravdu, opravdu povzbuzuje“ tým, a poděkoval Georgi R. R. Martinovi za jeho „velké legendy této hry. .“

Miyazaki řekl:

„Při vývoji této hry jsme prošli spoustou potíží, takže se jako režisér cítím opravdu pohodlně. A to možná není to pravé, co bych řekl, víte, u příležitosti získání ceny GOTY, ale dal jsem napadlo vytvořit hry ještě zajímavější než tato.

„Pro Elden Ring máme ještě spoustu věcí, které chceme udělat, takže získání této ceny GOTY nás opravdu povzbuzuje.

„Nakonec bychom rádi vyjádřili naši upřímnou vděčnost všem fanouškům, kteří hráli, bavili se a podporovali tento titul. Děláme hry, které chceme vytvořit, a děláme to nejlepší, co můžeme, kvůli vám. Moc děkujeme.“

