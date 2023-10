Náhled: Česká republika vs. Faerské ostrovy – předpověď, týmové zprávy, sestavy

Sports Mole recenzuje nedělní kvalifikaci mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Faerskými ostrovy, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Ve snaze napravit křivdy svého strašlivého vystoupení v Albánii,… Česká republika Zpátky na domácím trávníku v plzeňské Doosan Areně, kde se střetneme s kluky dole Faerské ostrovy Neděle.

Jaroslav ŠilhavýMuži klesli na 3:0 Euro 2024 Ve čtvrtek večer se střetlo s Albánií, která je lídrem páté skupiny, zatímco Polsko se proti svému dalšímu soupeři trochu snažilo.

Náhled zápasu

© Reuters

Všechno, co se mohlo pokazit, se pro Českou republiku pokazilo v ten večer, kdy byla jejich šestizápasová srážka bez porážky ve všech soutěžích frustrujícím způsobem zlomena, když Albánie zuřila a vystavila Silhaviho muže nejtěžší porážce za posledních 11 měsíců.

Jasser Al-Asani Trať začala o devět minut dříve Taulant Safiri Ve druhých 45 minutách si dal dva góly a v tuto chvíli už sůl třela rány Čechovi, který Mojmír Chitil Byl vyloučen za dva započítatelné přestupky v Tiraně.

Češi se nikdy nedokázali kvalifikovat do finále mistrovství Evropy jako nezávislý národ – od roku 1996 střídavě postupovali ve skupinové fázi a kvalifikovali se do vyřazovací fáze –, ale do konce zbývají tři zápasy a zlatá série hostitelů je ohrožena. je prasklý. .

O tomto víkendu nelze o mužích Šilhavého nic rozhodnout, protože jsou na třetím místě v žebříčku s osmi body a jsou jen jeden za druhým Polskem – kteří také odehráli o zápas více – a sice sdíleli stejný počet bodů s Moldavskem, ale jsou před ním. Trikolory, rozdíl v brance.

Neutuchající útočení Albánie přineslo České republice čtyři čistá konta, ale pouze jeden z posledních 11 domácích zápasů hostitelské země skončil porážkou – porážkou 4:0 v Lize národů od Portugalska loni v září – a to by čekal jen málokdo. Faerské ostrovy zde nepřinášejí žádné překvapení.

© Reuters

Zatímco Česká republika má působivou sestavu účastníků na velkých turnajích, Faerské ostrovy stále čekají na své vyhlášení na mistrovství světa a mistrovství Evropy – úmorné čekání, které určitě potrvá o něco déle.

Hakan ErikssonTým stále matematicky doufal, že se v polovině týdne vyšplhá na pořadí skupiny E a skončí mezi prvními dvěma, ale tyto mizivé šance rychle zmařilo Polsko, které díky svému gólu zaznamenalo pohodlnou výhru 2:0 v Tórshavnu. Sebastian Szymanski A Adam Buxaúsilí – Hordor sooam Byl vyloučen na domácí stranu.

Faerské ostrovy získaly pouze jeden bod z prvních šesti zápasů díky úvodní remíze s Moldavskem, Faerské ostrovy jsou nyní na pokraji umístění na posledním místě v divizi, a přestože pro 131. zemi žebříčku to není nemožné. světa soutěžit v turnaji. V play off jsou takové naděje přinejlepším fantazijní.

Od tvrdě vybojované remízy v prvním kole utrpěli Erikssonovi muži pět porážek, které ulevily, i když v žádném z těchto zápasů nebyli rozbiti na kusy; Jejich dosud největší ztráta v divizi byla o tři branky na nulu.

Tato porážka však přišla v červnu z rukou České republiky v jejím sídle v Tórshavnu – výsledek, díky němuž hostitelé vyhráli šest ze šesti proti národnímu týmu, který nedokázal skórovat v žádném z těchto zápasů.

Formulář kvalifikace mistrů Evropy pro Českou republiku:

Formát ČR (všechny soutěže):

Formát kvalifikace mistrovství Evropy Faerských ostrovů:

Sestava Faerských ostrovů (všechny soutěže):

Reklama – obsah níže:

Novinky týmu

© Reuters

Kvůli čtvrtečnímu vyloučení v prvním poločase – poté, co byl po 14 minutách potrestán faulem před potrestáním za házenou – český útočník Chytil zmešká návštěvu Faerských ostrovů kvůli vyloučení.

Naštěstí pro Šilhavého nemá v závěrečné třetině nouze s útočníkem Bayeru Leverkusen… Adam Halozek Bude bojovat Václav Gorica A Thomas Chivankara Za právo vést útok, i když všechny tři by mohly být považovány za start, pokud začnou v rotaci.

V českém táboře nebyl hlášen žádný úraz poté, co je zbili Albánci.Silhavi má známá jména jako např. Lucas Masopost, Lucas Provod A Feyenoord na zapůjčení Ondřej Linger Soutěží se o minuty od prvního hvizdu.

Stejně tak trenér Faerských ostrovů Eriksson bude muset z disciplinárních důvodů provést změnu, protože střední obránce Askham, který vyhrál 13 reprezentačních zápasů, obdržel rezervaci pouhé čtyři minuty před koncem druhého poločasu proti Polsku a bude sedět na hřišti. nezbedný krok v této sezóně. víkend.

Sonny Natstad – který zastupuje místní tým B36 – by měl rovněž nastoupit do souboje jako náhradník a vzhledem k rychlému obratu by start také mohl stát v cestě Štefan Radosavljevičkterý obchoduje v Irské republice se Sligo Rovers.

Základní sestava české reprezentace:

Pavlenka; Craigie, Brabec, Vítek; Koval, Souček, Linger, Provod; Černý, Cvvankara, Hlošek

Základní sestava Faerských ostrovů:

Lamhoj. Danielsen, Vero, Nättestad, Davidsen; Fatenhamar; Bjartalid, Hendricksson, Radosavljević, Johansen; Olsen

Říkáme: Češi 2:0 Faerské ostrovy

Navzdory nízkému postavení ve skupině se zadní linie Faerských ostrovů soupeři ze skupiny E neotevřely po vůli a neměli bychom očekávat, že se čtvrteční horor České republiky v Plzni bouří.

Vzhledem k tomu, že se však Šilhavý může doma stále spolehnout na zdravou škálu záložních možností, Česká republika téměř jistě nastartuje své kvalifikační tažení a udrží si perfektní defenzivní bilanci proti svým sužovaným návštěvníkům.

Chcete-li analyzovat data o nejpravděpodobnějších skóre, skóre a dalších pro tento zápas, klikněte sem.

Nejdůležitější tip Naši odborní partneři v Sporita.com V tomto utkání očekávají více než 2,5 gólu. klikněte zde Chcete-li zjistit, co dalšího od této hry očekávat, a získat více osvědčených fotbalových tipů.Více než 2,5: data

Náhled e-mailem

Pro získání klikněte sem Atletický krtekDenní e-mail s náhledy a předpovědi pro každou hlavní hru!