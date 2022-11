Živý přenos Arsenalu: Gabriel trolluje Aubameyanga, reakce Chelsea, Arsenal zkoumá lednové přestupové cíle – aktualizace

Šťastný nový rok

Mikel Arteta přiznal, že Arsenal je v boji o titul.

Arsenal porazil Chelsea na Stamford Bridge a vrátil se do čela Premier League.

A přestože Arteta mluvil o šancích Arsenalu na zisk titulu v této sezóně, nakonec připustil, že jeho tým může soupeřit s Man City.

„Jsme dnes,“ řekla Arteta. „Ale ve fotbale je dnešek a zítřek úplně jiný. Tak se pojďme bavit.“

„Udělejte něco: stačí se podívat na posledních šest let, co Manchester City dokázal. S nejlepším manažerem na světě, nejlepším týmem na světě. Důsledně to dokazovali v každé soutěži. Musíme být velmi, velmi ohleduplní.“ toho.

„Jako tým se zlepšujeme a mnohem lépe soutěžíme. Momentálně se nám opravdu daří, ale to je příliš dlouho. [season]. „

Pierre-Emerick Aubameyang obdržel svůj komentář „nic osobního“ brutálním způsobem od hvězdy Arsenalu Gabriela Magalhaese.

Gabriel kritizoval svého bývalého spoluhráče na Twitteru poté, co Arsenal v neděli porazil Chelsea 1:0.

Pro Aubameyanga to byl první zápas proti Arsenalu od ledna, kdy po hádce s trenérem Mikelem Artetou odešel do Barcelony.

Po návratu do Premier League v létě s Chelsea Aubameyang před zápasem řekl: „Arsenal, nic osobního. Jsem zpět. Jsem modrý. Jsem připraven. Pojďme.“

To bylo předtím, než se 33letý hráč dokázal proti Arsenalu dotknout pouze osmi doteků míče.

Odsouzen byl v 64. minutě poté, co zastřelil své bývalé zaměstnavatele.

A Gabriel se nebál připomenout Aubameyangovi jeho vyloučení hned po závěrečném hvizdu.

Na Twitteru napsal: „Nic osobního.. Londýn je červený.“

Peter Čech podepsal smlouvu s Chelmsford Chiefs Ice Hockey Club.

Bývalá hvězda Chelsea a Arsenalu opustila Guildford Phoenix začátkem tohoto roku po třech letech v Sarriho boku.

Čech se připojil k Chiefs na základě jednoleté smlouvy a jeho podpis byl oznámen před nedělním zápasem proti Oxford City Stars.

Bývalý brankář (40) odehrál v letech 2019-2022 za Phoenix 20 zápasů a loni jim pomohl získat treble.

To zahrnovalo titul NIHL Division Two South, kde Čech nyní hraje o úroveň výše.

To znamená, že bývalý český reprezentant vstřelí gól v NIHL Division One South poprvé v kariéře.