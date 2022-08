Pocta Aně de Armas v Deauville

Festivaly

Ana de Armas Bude poctěn cenou Hollywood Rising-Star Award at Americký filmový festival v Deauville (2.-11. září). Poté, co debutovala v Benátkách, jejím posledním filmem je „Blonde“, kde hraje Marlin Monroefrancouzská premiéra na festivalu, s ní a režisérem Andrew Dominik v docházce.

Herečka de Armas narozená na Kubě byla v hlavní roli a spolupracovala s mnoha slavnými filmaři, včetně Denise Villeneuvea („Blade Runner 2049“), Riana Johnsona („Knives Out“), Oliviera Assayase („Wasp Network“) a Carrie Joji Fukunaga („Ne“). Čas zemřít“) a bratři Rousseauové („Šedý muž“).

Předchozími vítězi ceny jsou Ryan Gosling (2011), Jessica Chastain (2011), Paul Dano (2012), Robert Pattinson (2015), Elizabeth Olsen (2015), Chloe Grace Moretz (2016), Daniel Radcliffe (2016), Shailene Woodley (2018), Elle Fanning (2018), Sophie Turner (2019) a Dylan Penn (2021).

Mezitím, Mezinárodní filmový festival v Edinburghu (EIFF, srpen 12-20) Kahn přidal do sestavy tituly Owena Kleina „Funny Pages“, Annie Erno a Davida Ernaulta „My Super 8 Years“. EIFF také odhalil, že kurátor Jaylene Goldová Bude předsedou poroty Powellovy a Pressburgerovy ceny za nejlepší film. Dalšími porotci jsou producentka Rosie Crerer a autorka Sarah Weinman.

V porotě McLaren EIFF Animation Award jsou přední animátoři Bastien Dubois, Jennifer Zing a Sue Loughlin. Porotě pro McLaren Short Film Award předsedá Raul Nino Zambrano, vedoucí programu krátkých filmů Sheffield Doc/Fest, kurátorka Rimah Tariq a režisér Sean Dunn.

Nezávislý distributor v Dubaji Natáčení v přední řadě Získal všechna práva v regionu Středního východu a severní Afriky do roku 2022 sundance Arabské filmy „Dílna“ a „Sirény“. Libanonsko-syrský filmový režisér Dania BadirováWarsha následuje přistěhovaleckého jeřábníka v Bejrútu, který se jednoho rána dobrovolně přihlásí k jízdě na jednom z nejdelších a nejnebezpečnějších jeřábů v Libanonu. Mimo dohled všech může žít svou tajnou vášeň a najít svobodu. Film získal Cenu poroty krátkých filmů Sundance a zúčastnil se více než 82 festivalů a od té doby získal 28 cen.

Výkonný Produkce Maya Rudolfová A Natasha Lyonová Režie marocko-amerického režiséra Rita Bagdádíová, celovečerní dokument „Sirens“ sleduje příběh Lilas a Sherry, zakladatelů první metalové kapely a kytaristů na Středním východě, kteří se potýkají s přátelstvím, sexem a destrukcí ve snaze stát se thrash metalovými rockovými hvězdami. Film byl uveden na více než 40 mezinárodních festivalech.

„Workshop“ i „Siren“ vyjdou později v tomto roce, předchází jim MENA Festival. New Europe Film Sales se stará o mezinárodní prodej ‚Warsha‘ a Autlook Film Sales se stará o ‚The Siren‘.

The čeština Vláda schválila 23 milionů € / 570 milionů Kč (23,5 milionů $) na filmové pobídky, které přidají 32,5 milionů € / 800 milionů Kč plánovaných v původním návrhu rozpočtu. Novela bude nyní předložena Poslanecké sněmovně. Další podpora se podle ministerstva kultury očekává v letech 2023 a 2024.

Systémové řešení filmových pobídek bude rozděleno do dvou fází. Nejprve se finance navýší o 23 milionů eur / 570 milionů Kč a na konci roku 2022 vstoupí v platnost novela, která bude projednávána v srpnu, se zavedením limitu 6 milionů eur / 150 milionů Kč na projekt.

Druhou fází je příprava nového zákona, který se změní Český filmový fond Velká novela audiovizuálního zákona. Ministerstvo kultury již pracuje na návrhu projektu a v srpnu 2022 jej projedná v poradní skupině s profesními sdruženími.

Transformace Fondu českého filmu se očekává v roce 2024.

„Dune“ a „No Time to Die“ VFX a animační studio DNEG podporovat Chas Jarrett na kreativního ředitele. Sídlí mimo ateliér společnosti v Londýně a úzce s nimi spolupracuje Josh JagersJarrett, prezident skupiny DNEG, Visual Effects and Stereo, naváže spolupráci s režiséry a filmaři, aby využil kreativní schopnosti a inovativní technologie DNEG k poskytování služeb jejich projektům a zároveň pomohl udržovat a budovat pracovní vztahy společnosti s jejími studiovými klienty. Jarrett bude také sponzorovat a podporovat pokrok a rozvoj umělců DNEG a zastupovat kreativní týmy DNEG na výkonné úrovni.

Jarrett, který nastoupil do DNEG jako Senior VFX Supervisor v roce 2019, je současným kreativním ředitelem DNEG a dvojnásobným držitelem Oscara za VFX Supervisor. Paul Franklinkterý bude pokračovat jako konzultant vizuálních efektů, roli si udržel v projektech jako „Blade Runner 2049“, „First Man“, „Jungle Cruise“ a „Venom: Let There Be Carnage“.

Jarrett měl dříve více než deset let zkušeností jako produkční supervizor na straně klienta s kredity včetně hraných filmů Disney „Aladdin“, „Logan“ a „Sweeney Todd“. Byl spoluzakladatelem VFX House BlueBolt VFX a dříve působil ve výkonném výboru společnosti MPC pro vizuální efekty.

Amazon Prime Video Lucy (Natalia Téllez) a Ricky (Lucy (Natalia Téllez) a Ricky () byla představena pro druhou sezónu „Todo Por Lucy“, modernizovaná a přepracovaná verze klasického komediálního seriálu „I Love Lucy“, který bude mít premiéru 19. srpna v Latinské Americe a Spojených státech Daniel Tovar) jsou dokonalý nedokonalý pár. Ricky se chce oženit. Lucy není na tento závazek připravena. Stěhovat se společně je kompromis, který nacházejí.

Sérii vyvinul a vyrobil Endemol Shine Bombogkterý spolupracoval s Elefantec Global získat práva a vytvořit adaptaci klasické komedie. Koordinační práva jsou licencována společností Paramount Global Content Distribution.

Leonardo Zimbron (Get on My Moto) je výkonným producentem, zatímco Joe Rendon je režisérem/režisérem show.

Boomdog je také v současné době ve výrobě filmu „A Beautiful Lie“, adaptace moderního filmu Endemol Shine Australia „Anna Karenina“ od Lva Tolstého. V hlavní roli Kate del Castillo, která slouží jako EP prostřednictvím svého labelu Cholawood, bude série spuštěna na španělsky psaném streameru Pantaya.