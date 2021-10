MMF zvyšuje svoji prognózu růstu HDP Maďarska do roku 2021 na 7,6%.

Podle zprávy státní tiskové agentury MTI Mezinárodní měnový fond v úterý zvýšil předpověď růstu maďarského HDP na letošní rok na 7,6% ve svém nejnovějším výhledu světové ekonomiky.

Bilance běžného účtu Maďarska by se letos mohla rovnat 0,6% HDP, zatímco míra nezaměstnanosti by mohla být 4,1%.

V roce 2022 by inflace mohla klesnout na 3,6%, což je v zásadě stejné jako předchozí prognóza MMF 3,5%.

