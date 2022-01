Srbové drží klíč navzdory vysoké inflaci: průvodce rozhodováním

(Bloomberg) – Přihlaste se k odběru newsletteru New Economy Daily, sledujte nás na ekonomice a přihlaste se k odběru našeho podcastu.

Nejčtenější z Bloombergu

Srbsko pravděpodobně udrží výpůjční náklady na rekordně nízké úrovni při prvním letošním rozhodnutí centrální banky o úrokové sazbě, což je v kontrastu s řadou zvýšení v celém regionu s inflací pod kontrolou.

Politici ponechají týdenní sazbu na 1 %, podle všech 12 ekonomů dotázaných agenturou Bloomberg, a to i poté, co růst klíčových cen v prosinci zrychlil na 7,9 %, což je nejvyšší míra od července 2013. Meziroční inflace v září překročila toleranční rozpětí centrální banky Srbská národní banka ve středu uvedla, že se nemusí vrátit do rozsahu dříve než v polovině roku 2022.

Jako první snížili úrokové sazby v Evropě, když pandemie zasáhla kontinent v roce 2020, úředníci v Bělehradě se rozhodli vyhnout výkyvům v benchmarku. Odkazují na „nízkou a stabilní“ jádrovou inflaci a říkají, že ke zpřísnění měnových podmínek použili alternativní nástroje.

Centrální banka v říjnu ukončila repo aukce cenných papírů, které sloužily k zajištění likvidity bank, a zvýšila se sazba týdenních repo aukcí. Ale neochota zvýšit klíčovou sazbu držela největší bývalou Jugoslávii daleko od východní Evropy, kde Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Česká republika zvýšily výpůjční náklady.

Srbská měsíční inflace v prosinci poprvé od července zpomalila na 0,4 % poté, co vláda zasáhla zavedením dočasného cenového limitu pro některé základní potraviny.

„S rostoucí jádrovou inflací a v kontextu výrazného zpřísnění měnové politiky v regionu nyní začínáme zvyšovat základní úrokovou sazbu na 2 % v roce 2022 a dále zpřísňovat podmínky likvidity,“ uvedl ekonom UniCredit Mauro Giorgio Marano. Řekl, že inflace pravděpodobně zůstane v prvním pololetí nad 7 %.

Příběh pokračuje

Nejčtenější z Bloomberg Businessweek

© Bloomberg LP 2022