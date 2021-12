National Institutes of Health byl obviněn z toho, že se za posledních deset let podílel na kontraktu za 1,2 milionu dolarů na nákup bíglů za krutost. experimentyŘekla to Dafna Nakhminovich, viceprezidentka PETA pro kruté vyšetřováníTucker Carlson dnes večer.„

Poslední údajné porušení je ze strany společnosti Envigo se sídlem ve Virginii, která byla obviněna z poskytnutí téměř 5 000 štěňat a psů bíglů do National Institutes of Health a dalších laboratoří, aby je zavřeli a mučili.

Během návštěvy vyšetřovatele PETA bylo nalezeno více než 360 mrtvých psů.

Citoval National Institutes of Health Ministerstvo zemědělství V úterý Nachminovič řekl, že podmínky uvnitř těchto skladů jsou „hrozné“.

beta volá dr. Fauci rezignuje: „Naše pozice je jasná“

„Byli citováni… za přímé a peněžní porušení,“ řekla. „Vzhledem k tomu, že těmto psím kojícím matkám a jejím psům neposkytují základní životní potřeby, chovají zvířata při teplotách do 92 stupňů bez klimatizace, ponořují mláďatům do hlavy jehly pro odvod hematomů…a mnoho dalšího. „

Dodala, že probíhá vyšetřování s tím, že psi v těchto zařízeních jsou chováni speciálně pro „drsné, zbytečné experimenty“, které jsou placeny z peněz daňových poplatníků.

Proč je bígl považován za oblíbené plemeno? Generální ředitel PETA odhalil šokující pravdu – je snadné je mučit.

„Bíglové jsou malí a učenliví,“ řekla. „Jsou to mírní a loajální psi a bohužel jsou tak submisivní, že je snadné je mučit, aniž by představovali nebezpečí pro veřejnou bezpečnost těch, kteří je zneužívají.“

Dr. Anthony Fauci A Národní ústav pro alergie a infekční nemoci ve skandálu financoval experimenty původně v Tunisku, kde podle mapaBíglové byli anestetizováni, než jejich hlavy byly uzamčeny v klecích naplněných hladovými a zraněnými písečnými muškami.

PETA ve svém tweetu 5. listopadu veřejně vyzvala ředitele NIAID k rezignaci.

Celkově Národní institut zdraví utratí ročně asi 19,6 miliardy dolarů na testování na zvířatech, řekl Nachminovich.